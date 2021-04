3 Aprile 2021

Consegnati ieri alla Asl di Latina 800 flaconcini di vaccino Astrazeneca, corrispondenti a 8.800 dosi. Una disponibilità importante che consente di effettuare sia le vaccinazioni anti-Covid prenotate sul sito Salute Lazio, eseguibili presso i centri di Latina, Terracina e Formia, sia di proseguire le somministrazioni presso i medici di medicina generale. Un servizio quest'ultimo consentito per una sola settimana nel mese di marzo e poi bruscamente interrotto per via dell'insufficienza di dosi a livello nazionale e regionale e per la sospensione disposta dalle agenzie del farmaco. «La prossima settimana ai medici di famiglia che ne faranno richiesta dice Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl sarà consegnato un flacone di Astrazeneca (11 dosi), oltre a quello già previsto di Pfizer (6 dosi). Ogni medico potrà effettuare 17 vaccinazioni. I medici sono stati già informati di questa nuova disponibilità. I medici di medicina generale che in provincia di Latina hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid sono 257. Con la giornata di ieri le inoculazioni effettuate in provincia di Latina hanno raggiunto quasi quota 72mila. Sono 22.189 le persone a cui è stata somministrata anche la seconda dose.

R.Cam.

