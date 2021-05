1 Maggio 2021

IL CASO

La Asl revoca gli atti del concorso finito nella bufera e su cui è stata aperta un'inchiesta condotta dalla guardia di finanza per presunti favoritismi ai parenti dei dipendenti. Tutto da rifare dunque, ma ora è chiaro che la decisione ricade anche su coloro che avevano passato le prove. In 91, in rappresentanza di 266 persone, scrivono al ministro della Pubblica amministrazione e alla direzione generale della Asl, ripercorrendo le tappe della procedura concorsuale, la partecipazione alle prove espletate tra la fine di dicembre 2020 e febbraio 2021, peraltro in piena emergenza epidemiologica. «Si potrà ben comprendere si legge che tale decisione abbia cagionato grande prostrazione, rabbia e delusione. Non entriamo nel merito delle ragioni addotte dall'amministrazione per l'adozione della decisione, ma delibera è comunque già stata sottoposta all'esame di diversi studi legali che ci indicheranno come procedere per la tutela delle nostre legittime ragioni». «Il risultato di tutto ciò scrivono ancora - è che noi idonei, grandi dimenticati, stiamo perdendo la possibilità, conquistata onestamente, con dedizione e studio, di essere inseriti in una graduatoria di un concorso pubblico svoltosi, per quanto ci riguarda, in maniera regolare»

Sul caso interviene anche il senatore pontino di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini: «Apprezzo la decisione di annullare il concorso. Gli esclusi hanno aperto uno squarcio su procedure dubbie che hanno portato ad una graduatoria di meritevoli parenti e amici di dirigenti interni e politici in quota centrosinistra. Fratelli d'Italia non lascerà che si spengano i riflettori su questa vicenda. L'annullamento non cancella quanto accaduto e le istituzioni devono fare massima chiarezza».

