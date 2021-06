LA DECISIONE

Il Tar di Latina ha respinto il ricorso presentato da numerosi partecipanti al concorso della Asl per 70 posti di assistente amministrativo contro la revoca predisposta dall'Azienda sanitaria con due delibere del 29 e 30 aprile scorsi. Un annullamento formalizzato nelle more dell'inchiesta della Procura su due distinti concorsi, quello ormai definito per 23 posti i cui vincitori hanno già preso servizio e quello oggetto del ricorso anch'esso oggetto di accertamenti giudiziari il cui iter non si è concluso al quale hanno partecipato molti parenti o figli di dipendenti e persino dirigenti dell'Asl di Latina, oltre a persone legate al mondo della politica. E' proprio quest'ultimo l'oggetto della delibera di revoca firmata dalla direttrice generale Silvia Cavalli che ha anche richiesto la riedizione della procedura concorsuale accordata dalla Regione che aveva rivolto un invito alla sospensione del concorso e all'eventuale annullamento in autotutela. Una decisione adottata sulla base delle presunte irregolarità nella gestione della procedura nonché alla luce di indagini penali in corso da parte della Guardia di Finanza che non è piaciuta a molti dei partecipanti che hanno impugnato gli atti. Ieri la discussione davanti al Tar di Latina che ha respinto la domanda cautelare. Secondo i giudici al sommario esame non si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, atteso che non sussiste una situazione di affidamento definitivo dei ricorrenti che un'eventuale sospensione del provvedimento impugnato possa tutelare e che, si rileva un esercizio di potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione congruamente motivato, a cui i ricorrenti non possono sostituirsi con la prospettazione di altre soluzioni.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA