11 Marzo 2021

IL CASO

Dovrebbe arrivare oggi la decisione del Tar di Latina chiamato a decidere sui ricorsi presentati da alcuni dei partecipanti al concorso della Asl di Latina per 70 posti di assistenti amministrativi. Il concorso è finito nel mirino della Finanza dopo la pubblicazione della graduatoria della prova scritta dalla quale è emerso che su 1068 candidati 36 hanno ottenuto il massimo punteggio e tra questi figurano figli e parenti di medici e dipendenti dell'azienda sanitaria pontina. Così alcuni dei candidati, assistiti dall'avvocato Giuseppe Nobile, hanno deciso di chiedere alla giustizia amministrativa «l'annullamento dell'esito della prova scritta svoltasi tra il 28 e il 30 dicembre scorsi nonché della relativa graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per 70 posti di assistente amministrativo indetto in forma aggregata tra la Asl di Frosinone, la Asl di Latina e la Asl di Roma 3 con azienda capofila la Asl di Latina». I ricorrenti sollevano dubbi sulla legittimità di alcuni passaggi del concorso come ad esempio l'esistenza di elementi che avrebbero potuto far identificare il concorrente, la collocazione dei partecipanti e ancora la composizione della commissione esaminatrice. Nell'udienza di ieri mattina i ricorrenti si sono richiamati al ricorso depositato mentre l'avvocato Massimo Valleriani in rappresentanza della Asl ha sollevato alcune eccezioni in particolare sulla improcedibilità del ricorso. La sentenza potrebbe essere depositata già oggi ma non può comunque arrivare ad annullare il concorso. La Regione nelle scorse settimane ha invitato la Asl a revocare in autotutela il provvedimento di ammissione dalla prova scritta agli orali e relativa graduatoria ed esclusione dei candidati che non hanno raggiunto il punteggio minimo ma l'invito non è stato raccolto.

E. Gan.

