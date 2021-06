1 Giugno 2021

IL CASO

Si dimesso ufficialmente alle 18,18 di ieri pomeriggio. «Questo per facilitare la convocazione del consiglio comunale». Così l'ormai ex presidente della massima assisi civica di Minturno, Giuseppe Tomao, in apertura dei lavori in sala consiliare. Nel suo intervento ha ribadito le ragioni di tale gesto «per evitare ulteriori strumentalizzazioni con la mia vicenda personale». Non è mancata qualche stoccata alla maggioranza «ho trovato qualche saracinesca chiusa da persone che credevo vicine ma non porto rancore». «Lascio questo ruolo con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso», ha terminato Tomao, che ha augurato buon lavoro al vicepresidente Maria Di Girolamo (Moderati per Minturno), la quale non ha mancato di sottolineare che le sue dimissioni «non era un atto scontato». Tomao si è poi andato a sedere nei banchi dell'opposizione consiliare (unici assenti i consiglieri di Fratelli D'Italia Tommaso Iossa e Fausto Larocca), al fianco di un suo vecchio compagno politico, l'avvocato Maurizio Faticoni, con la scusa che in maggioranza non c'era spazio. Diversi gli interventi da parte di maggioranza e opposizione. Da parte della minoranza sia Massimo Signore che Faticoni (entrambi del gruppo Moderati per Minturno) hanno ribadito che le dimissioni non erano necessarie ma «dimostrano comunque grande dignità politica». Diversa la posizione di Massimo Moni (Lega), che ha consigliato a Tomao questa scelta proprio per evitare le strumentalizzazioni a pochi giorni dalla campagna elettorale. In chiusura degli interventi, il sindaco Gerardo Stefanelli, nel ribadire di lasciare la scelta libera del nuovo presidente allo stesso consiglio comunale, ha richiamato soprattutto il gruppo del Partito Democratico rimarcando che «non è il momento di scelte di parte, i prossimi tre mesi saranno difficili e andranno affrontati con la più ampia compattezze possibile». L'elezione del nuovo presidente del consiglio sarà integrata nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale fissato per il 7 giugno.

Giu.Ma.

