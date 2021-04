16 Aprile 2021

IL CASO

Comune a corto di dirigenti: c'è l'urgenza di coprire gli incarichi, e per questo si è scelta la via dello scorrimento di graduatorie. È la motivazione data dai vertici del Comune di Latina nella seconda seduta della commissione Trasparenza dedicata al tema, mentre ora scoppia un'altra grana: il Tar ha definitivamente accolto un ricorso contro una procedura di progressioni verticali, da categoria D a C, risalente a diversi anni fa. Secondo quanto ha affermato il segretario generale, Rosa Iovinella nel corso della seduta, in cui l'opposizione con Massimiliano Carnevale della Lega ha sollevato diverse critiche per la gestione dei concorsi, al Comune mancano 3 dirigenti, con un quarto prossimo al pensionamento. In particolare le dirigenze scoperte, e affidate con interim, sono quelle di Anagrafe, Cultura e Gare e appalti, l'ultima delle quali divenuta vacante dopo che l'ormai ex dirigente del Comune di Latina, Daniela Ventriglia, è passata a quello di Ardea dal 1 aprile con la qualifica di segretario comunale. La Iovinella ha spiegato come lo scorrimento di graduatorie sia una procedura più rapida rispetto ai concorsi, da preferire quando vi sia l'urgenza di coprire gli incarichi. C'è poi il tema delle progressioni: «I concorsi interni - ha chiarito - sono progressioni verticali per salire di posizione. All'insediamento di questa amministrazione, ne furono trovati due fermi, in quanto il commissario aveva rilevato delle irregolarità. Si è scelta la prudenza, e ha premiato, visto che dieci giorni fa è giunto l'esito di un ricorso al Tar, che ha annullato una progressione. Il Comune ricorrerà in appello, ma oggi abbiamo comunque la problematica di alcuni dipendenti che si vedono retrocessi (sarebbero una quindicina, ndr) e dobbiamo stabilire quali siano i comportamenti appropriati nei confronti di chi pensava di participare a un concorso corretto». Ma non ci sono solo i dirigenti da assumere. Intanto ci sono da ricercare assunzioni per profili tecnici a tempo determinato per l'ecobonus al 110%,; in porto è andato il concorso per l'assunzione di vigili urbani e 12 assistenti sociali. «L'auspicio - ha spiegato l'assessore al Personale, Paola Briganti - è che anche a livello regionale e nazionale siano erogati fondi per assumere ulteriori assistenti sociali».

