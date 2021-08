Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

Gli indizi di colpevolezza a carico di Claudio Rainone, ex dirigente della Asl colpito da provvedimento di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul concorso per 23 posti, sono talmente gravi da ritenere gli arresti domiciliari l'unica misura idonea ad evitare il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva anche alla luce del comportamento tenuto ancora prima del suo arresto, quando era comunque già in atto l'inchiesta della Procura della Repubblica. E' quanto scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Roma nelle motivazioni del provvedimento con il quale hanno respinto la richiesta della difesa di una misura più lieve. Nelle 13 pagine dell'ordinanza i magistrati si soffermano in particolare sul rapporto tra Rainone e l'ex segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli anche lui agli arresti domiciliari sottolineando come il sostegno ai due candidati al concorso è in evidente rapporto con la successiva richiesta a Moscardelli di intercedere per la sua nomina a direttore amministravo dell'azienda sanitaria e aggiungono che la condotta dell'esponente politico non si limita a mere segnalazioni rimaste ininfluenti ma si colloca fuori dagli ordinari canoni di dialettica tra rappresentanti della politica e dirigenza Asl palesandosi invece come una vera e propria ingerenza idonea a comprimere la volontà di scelta del direttore amministrativo da parte del direttore generale della Asl.

Ganelli a pag. 37