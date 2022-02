Sabato 5 Febbraio 2022, 08:11

IL CASO

Revocato un altro concorso della Asl di Latina. Questa volta si tratta della procedura, per la copertura a tempo indeterminato per 153 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, indetto nel 2019 in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Viterbo e Latina, con quest'ultima capofila. Tredicimila erano state le domande di partecipazione a questo concorso pubblico, per titoli ed esami, pervenute alla Asl pontina entro i termini previsti. Ma per i candidati, in attesa dall'autunno del 2019 di poter svolgere la prova conforme alle aspettative professionali, non è prevista alcuna comunicazione, poiché gli obblighi di pubblicità si intendono assolti dall'azienda sanitaria attraverso pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito della Asl di Latina dove è comparsa proprio ieri, nella sezione bandi di concorso 2022. Il concorso sfumato prevedeva 40 assunzioni su Latina, 33 per Frosinone e 80 per Viterbo. Ma qualcosa è andato storto.



I MOTIVI

La revoca fa fede a precedente deliberazione, numero 77 del 28 gennaio scorso, a firma del direttore generale Silvia Cavalli. Nell'atto si spiegano le ragioni che hanno spinto la Asl a revocare la procedura. In primo luogo si sottolinea il non espletamento del concorso nonostante non sia di recente indizione e che l'attuale situazione organizzativa aziendale, legata, tra l'altro, alle urgenti esigenze assistenziali sanitarie connesse all'emergenza Covid-19, non consente di portare avanti un concorso di tali dimensioni. Ma la Asl di Latina non ha inteso rinunciare all'assunzione di nuovi infermieri.



LA NUOVA PROVA

Avviato un carteggio con la Regione Lazio in merito alla revoca del concorso indetto nel 2019, la Asl di Latina ha subito manifestato la volontà di aderire al concorso pubblico in forma aggregata, con Asl Roma 2 capofila, per la stessa figura professionale. Si tratta di nuova procedura per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1.534 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, indetta il 6 dicembre scorso dall'azienda sanitaria romana, attualmente diretta da Giorgio Casati, ex manager della Asl pontina, e da cui proviene l'attuale direttrice generale Cavalli. Con il concorso indetto in forma aggregata dalla Asl Roma 2, la Asl di Latina ha ottenuto una ripartizione di 80 dei posti a bando. Un raddoppio rispetto a quelli spettanti con la procedura revocata di cui era capofila.



I PRECEDENTI

Il concorso per infermieri revocato non è il primo della recente storia della Asl di Latina. A dicembre 2021, ma con ben altre motivazioni, la direttrice Cavalli ha annullato tre procedure riguardanti, una, l'assunzione di due otorini e, le altre due, l'assunzione di complessivi 39 cardiologi. Alla base della decisione gli atti posti in essere dalle commissioni esaminatrici, ritenuti illegittimi. La manager Cavalli ha infatti annullato le prove d'esame, facendo salve le domande di partecipazione ai tre concorsi. Il tutto a pochi mesi di distanza dall'inchiesta sulla concorsopoli della Asl pontina, comportando la revoca di altre procedure.



