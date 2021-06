L'INCHIESTA

Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, colpiti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Latina su due concorsi della Asl. I giudici hanno sciolto la riserva sui ricorsi con i quali nei giorni scorsi i legali dei due indagati, il primo dirigente della Uoc Reclutamento e il secondo funzionario della stessa unità operativa dell'Azienda sanitaria, che rivestivano il ruolo di presidente e segretario della Commissione di esame, avevano chiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario su richiesta dei titolari dell'indagine, i sostituti procuratori Carlo Lasperanza e Valerio De Luca. Nella sentenza i giudici della Libertà hanno accolto solo in parte l'istanza degli avvocati Leone Zeppieri, Stefano Mancini e Renato Archidiacono. E' stato annullato per entrambi gli indagati il capo di imputazione per falso in atto pubblico relativo al verbale del 7 ottobre con il quale si attestava che la commissione ha utilizzato per la seduta di esame odierna, le 69 domande numerate progressivamente dal n. 1 al n. 69, predisposte dalla commissione nella mattinata del giorno 7/10/2020 prima dell'inizio dei colloqui, a porte chiuse nell'aula d'esame predetta mentre secondo l'accusa i due in data antecedente avevano concordato le domande da porre alla prova orale ad alcuni candidati cinque complessivamente iscritti nel registro degli indagati - ai quali Rainone le aveva comunicate il giorno precedente con una telefonata. Per Esposito il Riesame ha annullato anche l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio per essersi avvalso illegittimamente delle notizie di ufficio relative alle domande da porre ai candidati nella prova orale comunicandole ad alcuni di essi telefonicamente prima dell'esame, accusa che è invece rimasta in piedi per il dirigente e presidente della Commissione. Così come restano in piedi gli altri capi di imputazione relativi al concorso in ordine cronologico svolto dalla Asl di Latina quale capofila di una serie di Aziende sanitarie, quello per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti da collaboratore amministrativo con titolo di studio della laurea. Il Riesame ha inoltre ritenuto di dover confermare la misura degli arresti domiciliari decisa dal gip Cario che nell'ordinanza sottolineava il concreto pericolo della reiterazione di altri delitti della stessa specie, ciò in particolare alla luce del fatto che gli indagati, in servizio alla Asl di Latina, tra l'altro il Rainone con una non irrilevante posizione di Direttore Uoc Reclutamento, hanno gestito con modalità totalmente illecite ben due procedure concorsuali con modalità totalmente illecite dimostrando come i fatti non siano certo occasionali.

E. Gan.

