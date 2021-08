Domenica 15 Agosto 2021, 05:00

L'EVENTO

Si è concluso resso il Centro estivo multisport della Marina Militare di Sabaudia l'Educamp che ha visto duecento bambini tra i 6 e i 14 anni impegnarsi nella conoscenza delle varie discipline sportive. Lo stage bloccato l'anno scorso a causa del Covid, ha ripreso la sua normale funzione grazie all'interessamento della neo delegata Coni, Alessia Gasbarroni, con il supporto del presidente regionale Riccardo Viola, che insieme hanno voluto riprendere l'Educamp, nella bellissima location della Caserma Piave della Marina Militare sul lago di Paola, retta dal comandante Sergio Lamanna. Nato anche dal protocollo Coni e Regione, l'Educamp in questa edizione 2021 ha messo in mostra l'interesse degli atleti in erba pontini e dei loro genitori verso disciplime sportive anche diversificate. Dal 19 luglio al 13 agosto , sotto la direzione tecnica di Marcello Zanda, hanno avuto l'occasione «di provare più sport e sceglierne, magari, uno in seguito» - come ha spiegato Alessia Gasbarroni. La quale aggiunge: «È stato un successo nonostante le difficoltà legate al Covid, tanto che siamo ripartiti alla grande pur non essendo stato facile riprendere con i contagi ancora circolanti». Tanto che «si è dovuto adottare un protocollo anti contagio con lo Stato Maggiore della Marina nominando anche un Covid manager per maggiore sicurezza». Gli atleti in erba presenti in turni da 50 ragazzini a settimana, si sono quindi cimentati nell'apprendimento tecnico-pratico delle varie discipline presenti come: canoa, canottaggio, dragon boat, rugby, karate, badminton, scherma, tiro con l'arco, pallamano e test di efficienza motoria. Ad insegnare le varie discipline sono stati tecnici federali tra i quali: Adriano De Nardis, Antonio Ceccacci, Claudia Compagnucci, Cristina Palazzi, Gianantonio Baratto, Massimiliano Faraci, Leonardo Bellini, Tiziano Carollo, Martina Celebrin, Vincenzo Iuliano, Michele Manzi, Jacopo Mantovani, Francesco De Paolis, Learco Giovannangeli, Tra le educatrici non potevano mancare figure come Claudia Bridda, Marina Massetti, Federica Barbato, Roberta Romagnuolo. Prossimo appuntamento il 30 agosto presso gli impianti sportivi dell' Aquaria (Zona industriale di Mazzocchio) per un'ultima settimana all'insegna dello sport.

Sandro Paglia

