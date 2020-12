© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOCon il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Una giornata da cardiopalma, quella di ieri, per i 20 operatori balneari di Latina in attesa di una risposta certa dall'amministrazione comunale sul futuro delle loro attività, legate alla scadenza di oggi, 31 dicembre 2020, dei titoli concessori per l'uso del demanio marittimo. Risposta scritta sulla delibera di giunta in approvazione nella tarda serata di ieri. Ad anticipare i termini della soluzione adottata dalla giunta targata Lbc è stato, qualche ora prima dell'approvazione dell'atto, il sindaco Damiano Coletta: «Ci sarà un rinnovo delle concessioni che tenga in considerazione la norma statale, il decreto Rilancio ma anche il parere dell'antitrust e della procedura di infrazione fatta dall'Unione europea. Quindi per ora niente gara fino a che non sarà fatta chiarezza normativa». E alla domanda specifica se il rinnovo avrà durata fino al 2033, il primo cittadino ha precisato che sarà valido «fino a quando non verrà fatta chiarezza sulla normativa».«Il Comune di Latina è l'unico della provincia pontina e del Lazio a non aver fatto la cosa più semplice che potesse fare, prevista dalla normativa, ovvero estendere al 2033 le concessioni, in forza della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge Finanziaria 2019) e del Decreto Rilancio emanato per la mitigazione degli effetti della pandemia da Covid. E invece si è fossilizzato sulla direttiva Bolkestein, con motivazioni che a noi sfuggono», ha detto Massimo Perin, referente di Assobalneari. Quello di tenere con il fiato sospeso gli imprenditori della Marina di Latina è un comportamento «inaccettabile» anche per il più mite degli operatori, ovvero Sergio Caianello di una delle società che gestisce il Tulum, tra gli stabilimenti più colpiti dalle ultime mareggiate. «I danni arrecati dal maltempo alle nostre strutture in questo momento diventano un problema secondario ha affermato E con questo penso di aver detto tutto». La concessione demaniale per il Tulum, come altre 19, scade oggi 31 dicembre 2020, e stando alle dichiarazioni del sindaco Coletta che hanno anticipato la natura della deliberazione in corso saranno rinnovate per un tempo condizionato non dalla durata ma da un evento normativo. Dunque una durata incognita. Altre sette scadranno nel 2026. «E' un momento estremamente problematico questo ha aggiunto Caianello per la stabilità economica delle nostre famiglie e del nostro personale. Sarebbe stato corretto conoscere le intenzioni dell'amministrazione almeno tre mesi fa, invece è stato un continuo rimando. E questo ci ha impedito di ragionare di conseguenza». Difficile valutare oggi se la durata dei titoli concessori condizionata all'evento normativo soluzione scelta dal Comune di Latina sarà utile ai fini di finanziamenti o mutui necessari per rimettere in sesto le strutture in vista della prossima stagione estiva. «La legge di Bilancio 2019 parla chiaro ha commentato ieri il senatore pontino di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini - e anche la Regione Lazio ha fornito i necessari chiarimenti sull'applicazione della normativa. In più il decreto Rilancio prevede espressamente che per contrastare gli effetti della crisi causata dal Covid-19 siano sospesi i procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime. A Latina tutto questo non si è recepito». «Una proroga limitata? In un momento di forte crisi per il settore, questo indecisionismo ha concluso Calandrini - non è la risposta che gli operatori si attendevano».Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA