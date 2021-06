I RAID

Dopo una breve tregua sono ripresi sul territorio di Latina i furti notturni. Nella notte tra giovedì e venerdì in particolare i ladri hanno colpito diverse zone del capoluogo pontino e dei borghi e diverse attività, dalla ristorazione a un concessionario di auto.

Il bilancio è di due colpi messi a segno e andato a vuoto per la reazione dei proprietari. In via Pantanaccio in particolare i malviventi hanno preso di mira una concessionaria di auto, riuscendo ad entrare e a portare via dagli uffici e dall'officina un bottino sostanzioso quantificato in circa 3mila euro, in particolare hanno rubato ricambi di autovetture.

Un altro furto è stato consumato poco dopo, nella stessa nottata, ai danni di un negozio di alimentari di via Carrara, nella zona di Latina Scalo. Anche in questo caso i ladri sono riusciti ad entrare forzando la porta di ingresso e a sottrarre il denaro contante contenuto nella cassa, circa 500 euro.

Una banda è poi entrata in azione a Villa Meravigliosa, il ristorante che si trova sulla Migliara 45, non lontano da Borgo Grappa, una struttura nota per ospitare feste e matrimoni. Qui però qualcosa li ha disturbati, i ladri sono stati messi in fuga dai propriatri prima consumare il colpo. In tutti e tre i casi sono intervenute le pattuglie della squadra volante della questura di Latina. Gli agenti hanno raccogliere elementi utili a rintracciare i responsabili. Si sta cercando di capire se vi sia un collegamento tra i colpi.

