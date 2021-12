Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

L'EVENTO

Arie d'opera, canti popolari e natalizi per l'ultimo appuntamento dell'anno a cura della Fondazione Campus Internazionale di Musica. Ancora una volta, un concerto di grande livello che vedrà protagoniste due giovani e talentuose interpreti del panorama nazionale: il soprano Désirée Giove e la pianista Francesca Ferri. Saranno loro, venerdì 17 dicembre, a far vivere al pubblico del Circolo cittadino di Latina, la magia del Natale con una performance raffinata e coinvolgente. Désirée Giove, classe 1999, lo scorso anno si è classificata prima nella selezione nazionale al concorso Soroptimist ed è stata selezionata per il progetto europeo Opera out of opera, in collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo, che le ha dato occasione di esibirsi in varie città europee. Il programma studiato per l'occasione è ampio e adatto a tutti i gusti: spazierà dalle arie d'opera più celebri, come Casta diva, Vissi d'arte, Sì, mi chiamano Mimì, al jazz di Summertime di Gershwin, Non ti scordar di me di De Curtis, per arrivare alla natalizia O Holy Night. E ancora musica di Massenet, Debussy, Mascagni, Tosti e altri autori. «Si conclude con questo concerto la nostra stagione autunnale che ha visto protagonisti giovani e bravissimi allievi selezionati da prestigiose istituzioni musicali italiane - spiega Elisa Cerocchi, presidente della Fondazione Campus - Una grande soddisfazione sia per la qualità dell'iniziativa, sia per il seguito che avuto, con una sala sempre piena che ha accolto e applaudito i nuovi talenti. Il 17 brindiamo alla conclusione dei concerti d'autunno e alle future, nuove collaborazioni». Il concerto di Natale inizierà alle 18. Il costo del biglietto: 10 euro, ridotto 7 euro (under 26, studenti conservatorio e liceo musicale di Latina). Prenotazioni: info@campusmusica.it oppure 329. 7540544 (via whatsapp).

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA