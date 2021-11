Sabato 20 Novembre 2021, 05:03

MUSICA

L'associazione Valore Salute, presenta questa sera, alle ore 21:30 al presso il Teatro Santa Maria Goretti di Latina Sing Out, un concerto con il chitarrista e vocalist dei Modena City Ramblers, Gianluca Spirito ed il cantante dei Folk Road, Marcello De Dominicis (foto). Ospite della serata, uno dei più importanti, flautisti e piper italiani, Alessandro Mazziotti. Il concerto presenterà il meglio della canzone americana: dagli anni 60 al 1980 (Bob Dylan, Phil Ochs, Pete Seeger, Paul Simon Bruce Springsteen), più un pizzico di Irish Music con la cornamusa ed i flauti di Alessandro Mazziotti. Protagonisti della serata saranno Gianluca Spirito, attuale chitarrista dei Modena City Ramblers e il musicologo Marcello De Dominicis. Aprirà il concerto il cantautore, Simone Sabatino che presenterà alcune canzoni del suo nuovo progetto, American Songbook. Per entrare è necessario il Green Pass. Per informazioni: 339/6290270.

Rimanendo in tema musicale, sempre questa sera, alle ore 20 presso il Circolo cittadino in piazza del Popolo a Latina, si alza il sipario sulla XXII stagione del Latina Jazz Club. Il debutto sarà con Greta Panettieri Trio. Per la sua prima volta a Latina, Greta Panettieri presenta una serata molto variegata, con un'osmosi tra jazz e pop. Tra i brani tratti dal suo album Collection, uscito nel 2020, non mancheranno le suggestioni di GoodBye Stranger e di Easy, così come non mancheranno le improvvisazioni su alcuni brani di Mina. Non solo voce, Greta Panettieri infatti per il pubblico di Latina proporrà anche qualche brano alla chitarra, come Accendi la luce nel cielo di Toquinho e Vinícius de Moraes interpretata da Ornella Vanoni. Ad accompagnare la voce di Greta ci sarà al pianoforte Andrea Sammartino, con il quale c'è una collaborazione artistica lunga e proficua. Al basso e al contrabbasso ci sarà Francesco Puglisi.

Fra.Ba.

