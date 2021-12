Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:02

L'INCIDENTE

Tragedia della strada la vigilia di Natale. Erano circa le 22,45 quando Leonardo Nardacci, 34 anni di Roccagorga, passeggero di una Toyota Aygo guidata da un amico, è deceduto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo: l'auto si è ribaltata ed è uscita di strada in Via Prati, nel territorio di Roccagorga all'altezza del campo sportivo, e ha terminato la sua corsa in una scarpata. Ferito gravemente il conducente: il 23enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale, dove ieri era ancora ricoverato in osservazione con 30 giorni di prognosi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Terracina, che stanno ancora lavorando per ricostruirla, di certo in quel momento l'asfalto era viscido a causa della pioggia. Si attendono anche i risultati delle analisi relative ad alcol e sostanze stupefacenti. Sono intervenuti i vigli del fuoco, che hanno dovuto tirare su l'automobile dal burrone con una gru. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani provenivano dalla stazione ferroviaria, dove il 34enne era arrivato da Roma, ed erano diretti a Sezze. A causa dell'incidente, la vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è deceduta sul colpo.

Nell'impatto potrebbe essersi rotto o sganciato un orologio di valore, un Rolex, che il giovane era solito indossare. La sorella della vittima, Federica, attribuirebbe invece la responsabilità ai soccorritori e il giorno di Natale ha lanciato un appello sui social per ritrovare l'oggetto: «A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte - ha scritto su facebook - chiedo cortesemente di restituire l'orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto, un rolex batman (blue e nero), a tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (ce ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo. Se non avete coraggio a restituirlo inviatemelo a casa». Per la scomparsa dell'orologio non risultavano, a ieri, denunce, nemmeno contro ignoti. Tanto lo sdegno sui social, e tanto il dolore per la perdita di una giovane vita sulla strada. Anche il Comune di Roccagorga ha espresso il proprio cordoglio, il 25 dicembre: «Esprimiamo profonda vicinanza per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita a causa di un drammatico incidente stradale lascia tutti noi attoniti e sconvolti. La comunità si stringe al dolore della famiglia».

Stefania Belmonte

