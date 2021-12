Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:02

COMUNE

O dentro o fuori. Oggi è il giorno in cui il Consiglio comunale di Latina è chiamato a dibattere e votare le linee di mandato del secondo tempo del sindaco Damiano Coletta, illustrate lunedì scorso in aula.

Ieri le riunioni si sono susseguite senza soluzione di continuità in tutti i partiti e gruppi consiliari per stabilire le strategie. Al centro di queste riunioni, i punti programmatii illustrati dal sindaco tre giorni fa, che hanno anche incluso temi proposti da altre forze come quelle del centrodestra, ad esempio di destinare il nucleo di fondazione a cittadella universitaria, anche utilizzando Palazzo M (trovando però una soluzione per chi oggi lo utilizza come Guardia di Finanza o uffici della Questura). Nel primo pomeriggio, si sono incontrati i gruppi che sostengono il primo cittadino, Lbc, Pd, M5S, Fare Latina.

«L'obiettivo del Consiglio sarà trovare una convergenza con le forze politiche che decideranno, secondo noi in maniera responsabile, di sostenere il mandato del sindaco Coletta, votando le linee», spiega il capogruppo di Lbc, Valeria Campagna. Al momento, Coletta può contare di sicuro sui 14 voti derivanti da queste quattro formazioni politiche. A questi, si potrebbero aggiungere oggi i 3 voti di Forza Italia, arrivando così alla fatidica soglia di 17, che segnerebbe la maggioranza - minima - d'aula. I voti di Forza Italia dovrebbero essere certi, a fronte anche dell'accordo che ha visto gli azzurri uniti a Pd e Civiche pontine (Lbc in primo piano) per le elezioni provinciali a sostegno della candidatura a presidente di Gerardo Stefanelli.

A favore potrebbero essere però anche altri consiglieri sparsi, su cui pesa l'incognita di una posizione, ad esempio nel caso di Alessio Pagliari che è di recente uscito dal gruppo Latina nel cuore di Vincenzo Zaccheo. Contrari potrebbero votare con ogni probabilità i consiglieri del gruppo FdI, da sempre dichiaratosi opposizione, con l'incognita di alcuni mal di pancia da parte di Gianluca Di Cocco, dopo quanto avvenuto lunedì scorso al voto della proposta, da lui avanzata in aula, di un rinvio della discussione, e quelli della Lega, il cui capogruppo, Massimiliano Carnevale, spiega che «noi chiedevamo un cronoprogramma, alla base di qualsiasi ragionamento alla base dello sviluppo della città, e un cambio di passo deciso. Ad esempio, una data certa per l'affidamento tramite bando degli impianti sportivi, e una discontinuità con il passato: dobbiamo prendere invece atto della conferma del direttore generale, di due assessori che in passato non hanno brillato, del vice sindaco, oggi nel ruolo di capo della segreteria. È mancato un cambio di passo che per noi era fondamentale». La Lega si avvia quindi verso un voto contrario, e, nel prosieguo della consiliatura, potrebbe forse valutare volta per volta come votare ogni singolo provvedimento.

EFFETTO PROVINCIA

Della situazione in Comune ha parlato anche il capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Tripodi, collegandosi alle polemiche sul voto in Provincia, rispondendo alle accuse del candidato presidente, sconfitto, Giovanni Agresti, che ritiene di non essere stato sufficientemente supportato: «Claudio Durigon - asserisce Tripodi - ha fatto il possibile per cambiare il sistema politico-amministrativo alla Provincia di Latina, sostenendo l'ottimo sindaco di Itri, Giovanni Agresti. Purtroppo i franchi tiratori, in particolare a Latina e nel Sud pontino legati storicamente ad una componente politica, hanno fermato il cambiamento chiesto dagli amministratori locali e dai cittadini, salvaguardando un asse politico di cui beneficiano in pochi a discapito di molti ormai da anni. Un modus operandi che deve aprire certamente una profonda riflessione, di cui mi renderò portavoce nei prossimi direttivi regionale e provinciale, all'interno dei partiti anche in vista delle future alleanze, a partire dal Comune di Latina dove la Lega è e resta all'opposizione con l'obiettivo di mandare a casa il sindaco Damiano Coletta: chi lo sosterrà dovrà assumersi le proprie responsabilità».

Andrea Apruzzese

