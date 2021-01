© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNEIl Bilancio dell'acquisto della sede della Banca d'Italia, e il Pef dell'avvio della raccolta porta a porta. Ecco i dati politici principali dei documenti finanziari del Comune di Latina. Sarà un Bilancio di previsione 2021 contraddistinto da tante criticità che obbligheranno a fare delle scelte. Molto non si potrà fare, per chiudere i conti.Ma partiamo dalle cifre maggiori: intanto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui accantonamento nel 2021 assommerà a 3,5 milioni di euro, e questo perché è l'anno in cui il fondo deve raggiungere il 100% di copertura (negli ultimi 5 anni era cresciuto in ragione di un 5% annuo). A questo, bisogna aggiungere anche l'accantonamento per altre urgenze, prima tra tutte i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze da contenziosi, in particolare sul fronte storicamente doloroso per le casse di piazza del Popolo, quello degli espropri. Una somma da far tremare i polsi: 10 milioni di euro. Gli uffici del Bilancio si sono confrontati apposta negli ultimi giorni con l'Avvocatura per capire quali cause possano arrivare a sentenza in quest'anno e quello è stato il risultato. Ci sono poi le mancate entrate, ovvero entrate che erano previste ma che poi non si sono realizzate. Solo di Imu, da 23,7 milioni di euro previsti, ne sono entrati 21,8: tolti gli spicci, alla fine sono ben 1,7 milioni di euro in meno; e altri 700mila euro in meno derivano da tributi minori, ad esempio il canone patrimoniale (che ha sostituito Icp e Tosap), per un totale di 2,4 milioni di euro in meno di entrate da quel titolo.«Dobbiamo fare delle scelte, non ho fondi per tutto e per tutti, e chiaramente se ci dovranno essere delle priorità per alcuni servizi, altri lo dovranno accettare», spiega l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti, al termine della giunta di martedì, in cui si è iniziato ad affrontare il tema finanze. «Entro lunedì avremo il quadro delle previsioni dei singoli servizi, e poi inizierà il confronto con le parti politiche - prosegue Proietti - non solo con la maggioranza: offro il Bilancio a tutte le opposizioni, e chiaramente oggi il Pd è un interlocutore privilegiato, non si nega, ma il tavolo è aperto a tutti. La mia intenzione è di condurre in porto il Bilancio, con l'approvazione da parte della giunta, ai primi di febbraio, per poi approdare in Consiglio».Proietti sottolinea poi un dato politico: «Questo è il Bilancio dell'acquisto dell'immobile della Banca d'Italia». Inizia quindi il pagamento dei 160mila euro annuali (il prezzo totale supererà di poco i 3 milioni di euro) che, sottolinea Proietti, «saranno finanziati con l'abbandono del Pegasol, dove paghiamo un affitto annuo analogo. L'operazione acquisto della Banca d'Italia non peserà quindi sul Bilancio». Ovvero, 160mila euro risparmiati da una parte, saranno impegnati dall'altra.E c'è un altro dato politico: come noto, tra i documenti allegati al Bilancio di previsione c'è anche il Piano economico e finanziario dei rifiuti (Pef), che, annuncia Proietti, «quest'anno non cambia, resta invariato, e questo nonostante l'avvio della raccolta porta a porta». Avvio del porta a porta che sarà presentato ufficialmente stamattina in conferenza stampa. In pratica, il Comune (ma nella fattispecie l'Azienda per i beni comuni, Abc, che gestisce raccolta e smaltimento dei rifiuti) conta sul fatto che, partendo il porta a porta, salirà la raccolta differenziata e scenderà il conferimento di indifferenziato, con il relativo costo.Andrea Apruzzese