Due nuovi commissioni consiliari si aggiungeranno alle dieci permanenti istituite a Formia dal massimo consesso civico nella seduta inaugurale di sabato. Sono quelle riservate alla sanità e ai beni confiscati alla criminalità organizzata, che vanno aggiunte a quelle al turismo, ai lavori pubblici, al bilancio, alle attività produttive e agli affari generali, alla cultura, ai servizi sociali, all'urbanistica e alla trasparenza. Dovranno lavorare intensamente per supportare l'azione dell'amministrazione capeggiata da Gianluca Taddeo.

Sono stati ufficializzati anche i capigruppo di Taddeo per Formia (Luigi Rossi), Forza Italia (Caterina Nocella), Fratelli d'Italia (Renata Ranucci), Formia Vinci (Antonio Capraro), Periferie al centro (Marco Bianchini), Prima Formia (Antonio Di Rocco), Formiamo il futuro (Amato La Mura), Pd-Demos-Forum (Luca Magliozzi), Un'altra città-M5s (Paola Villa), Guardare oltre (Immacolata Arnone). Pure nominati i componenti della commissione elettorale (il sindaco Taddeo e Marco Bianchini e Luigi Scarpellino per la maggioranza e Alessandro Carta per la minoranza) e di quella dei giudici popolari (il sindaco Taddeo e Renata Ranucci per la maggioranza e Francesco Di Nitto per la minoranza).

Alle linee programmatiche illustrate dal sindaco Gianluca Taddeo vanno aggiunte anche alcune proposte non trascurabili formulate da Imma Arnone (una commissione ad hoc dedicata alle pari opportunità) e Paola Villa (una riunione dei capigruppo per fare il punto sulla situazione dei finanziamenti bloccati per la costruzione della nuova scuola Pollione nel quartiere Mola e l'impegno per il Comune a far parte dell'ufficio di presidenza dell'Ato4, con richiesta di un ristoro economico per tutti i giorni che il gestore delle risorse idriche non fornisce acqua all'utenza), Luca Magliozzi e Alessandro Carta (rimettere mano al Prg e al piano del traffico e intervenire d'urgenza per gli impianti sportivi in degrado).

