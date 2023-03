Martedì 28 Marzo 2023, 11:39

Avviano la ristrutturazione di una casa e trovano il cadavere di una donna nel seminterrato. La macabra scoperta è avvenuta all'interno di una cantina di un'abitazione in via Ninfina a Cori.

Il corpo senza vita è di una donna di 79 anni, senza fissa dimora. Il cadavere dell'anziana, al momento del rinvenimento, era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso potrebbe essere avvenuto diverse settimane addietro, se non mesi fa. La tragica scoperta è stata fatta da alcuni operai che stavano iniziando le opere di sistemazione di un'abitazione fatiscente.



LA SCOPERTA

Il proprietario aveva comprato lo stabile da qualche tempo e aveva deciso di ristrutturarlo completamente. Ma non appena sono iniziati i lavori e il cantiere è stato aperto, gli operai hanno trovato il corpo senza vita della 79enne nel seminterrato della struttura. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del comando stazione di Cori che hanno avviato le indagini. I militari del Reparto Territoriale di Aprilia stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni dell'anziana. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, l'ipotesi più accreditata è che l'anziana 79enne sia deceduta per cause naturali, forse un malore improvviso.



UN RIPARO DI FORTUNA

L'abitazione che la donna aveva occupato, non si sa con certezza da quanto tempo, mancava di tutto. Non c'era acqua, né corrente né gas. Ma, evidentemente, per la 79enne si trattava di un riparo prezioso su cui contare soprattutto nei freddi mesi invernali.

Dalle prime ricostruzioni fatte, non era la prima volta che la donna occupava quello stabile. Era infatti già accaduto alcuni anni fa. In quel caso l'anziana donna era stata scoperta all'interno dell'abitazione di via Ninfina dal vecchio proprietario che riuscì poi a riprendere pieno possesso dei locali. L'anziana dovette quindi abbandonare quella casa e cercare una nuova sistemazione. Ma a distanza di anni la sua situazione di precarietà l'ha riportata nuovamente in via Ninfina. Purtroppo questa volta l'anziana in quello stabile ha trovato la morte nella più completa solitudine.

Una storia di povertà ed emarginazione. Sul cadavere della donna, probabilmente nelle prossime ore, verrà eseguito un esame esterno in grado di stabilire le cause del suo decesso. Una morte silenziosa avvenuta in un lasso di tempo esteso in cui nessuno si è preoccupato della sorte dell'anziana settantanovenne.



I SERVIZI SOCIALI COMUNALI

«Era conosciuta a Cori spiega il sindaco del comune lepino Mauro De Lillis ma non aveva nessun parente in città. I famigliari più prossimi, da quello che ci risulta, vivono a Roma e in queste ore hanno richiesto informazioni, oltre a chiedere della salma. Da quanto sappiamo la donna aveva anche delle piccole entrate e non ha mai fatto richiesta di aiuto presso l'assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cori».