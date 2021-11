Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

IL CONSIGLIO

In ogni commissione tra sei e sette seggi per il centrodestra; tra quattro e cinque per Lbc-Pd. Eccola, la ripartizione per le nuove commissioni consiliari del Comune di Latina. La conferenza dei capigruppo di piazza del Popolo, nella sua seconda seduta, ha stabilito ieri la ripartizione. In particolare, l'ipotesi è stata fatta su una articolazione di dieci commissioni, ovvero tante quante sono quelle uscenti della passata amministrazione. In questo caso, per il centrodestra ci sono 65 seggi; per Lbc-Pd ci sono 41 seggi; 3 seggi per Annalisa Muzio. Tradotto in cifra, il centrodestra avrà tra sei e sette componenti in ogni commissione; Lbc e Pd ne avranno tra quattro e cinque; mentre la Muzio avrà un seggio (se stessa) in tre diverse commissioni, e non potrà quindi essere presente in tutte le commissioni. Diversa sarebbe la situazione, se le commissioni anziché 10 fossero 11, e questo potrebbe accadere se venissero divise le deleghe di Urbanistica e Lavori pubblici. Ipotesi più che probabile, dato che il sindaco, Damiano Coletta, ha assegnato la delega ai Lavori pubblici (a Pietro Caschera) ma ha ancora tenuto per sé quella all'Urbanistica. «La capigruppo si è svolta in un clima sereno, nel quale è stato possibile affrontare la modalità di composizione degli organi consiliari», spiega il vice presidente del Consiglio comunale, Gianmarco Proietti. La capigruppo si è quindi aggiornata alle ore 15.30 di lunedì prossimo per organizzare in dettaglio la composizione dei seggi. Non è stata ancora affrontata però una delle questioni più spinose: la Trasparenza. Questa è infatti definita come commissione di verifica e controllo della regolarità degli atti amministrativi e in quanto tale viene per prassi assegnata all'opposizione. Nella situazione venutasi a creare a Latina, il tema non è però di facile composizione, e il centrodestra vorrebbe anche questa presidenza. In un post su Fb pubblicato ieri mattina, Gianluca Di Cocco, consigliere comunale, nonché coordinatore comunale, di Fratelli d'Italia, si chiede se «chi controlla può essere lo stesso controllato?». Ovvero, secondo il centrodestra, la Trasparenza non potrebbe essere dello stesso colore della giunta, per non incorrere nel rischio che il controllato sia anche controllore. Al centrodestra andrebbero quindi dieci presidenze su dieci; secondo le indiscrezioni, al candidato sindaco Vincenzo Zaccheo sarebbe stata offerta in prima istanza proprio quella all'Urbanistica, ma lui avrebbe declinato, in favore di un'altra più orientata a rapporti con enti sovraordinati.

An. Ap.

