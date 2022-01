Sabato 15 Gennaio 2022, 05:04

COMUNE

Tutto rinviato alla prossima settimana. Tra accuse reciproche e polemiche politiche, e in attesa ancora del parere dell'Avvocatura, per definire le commissioni consiliari del Comune di Latina occorreranno ancora altri giorni, arrivando quindi a tre mesi dall'elezione del sindaco senza avere potuto definire gli organi consiliari.

CRITICHE

I capigruppo della coalizione di programma (Lbc, Pd, M5S, FL, FI, Per Latina 2032 e Riguarda Latina) si dicono «pronti a chiudere il discorso sulla costituzione delle commissioni» e per questo avevano richiesto ufficialmente per ieri mattina alle 12.30 la convocazione di una conferenza dei capigruppo, anche alla luce del parere espresso dalla segretaria generale, Rosa Iovinella sul metodo di calcolo dei seggi (parere favorevole alla suddivisione 55 a 55 dei 110 seggi di commissione, per rispecchiare l'equilibrio di Consiglio). Una convocazione - spiegano in una nota - «connotata dal carattere dell'urgenza: l'argomento fissato all'ordine del giorno, infatti, era relativo alla discussione, e pronta approvazione, dei provvedimenti relativi alla costituzione delle commissioni». Convocazione che non è però avvenuta: «Apprendiamo che il Presidente del Consiglio Raimondo Tiero non ha dato seguito alla richiesta formale della suddetta convocazione e non ha ancora fornito una risposta nel merito. Non ne comprendiamo il motivo. Abbiamo dimostrato, come forze responsabili, un atteggiamento sempre costruttivo e di apertura al dialogo: chiediamo al Presidente che si adoperi, forte del suo ruolo di arbitro super partes, affinché tale dialogo trovi la giusta interlocuzione. Non è opportuno che un ruolo così delicato oggi come quello del Presidente del Consiglio sia scavalcato dalle direttive di alcune forze politiche (ed è giusto esplicitare quali: Lega, Fratelli d'Italia e Latina nel Cuore) che stanno cercando di ostacolare il processo democratico di composizione delle Commissioni e, quindi, di paralizzare i lavori consiliari». Già nei giorni scorsi, a fronte di critiche analoghe, Tiero aveva garantito che avrebbe «mantenuto il ruolo super partes attribuito dall'aula, con un'elezione all'unanimità alla carica di presidente. Non spetta a me indossare una casacca o scendere nel dibattito politico innescato sulle commissioni».

CONFERENZA STAMPA SALTATA

Ci si attendeva, per ieri pomeriggio alle 16, la risposta del centrodestra, in una conferenza stampa convocata da Lega, FdI e Latina nel cuore. Ci si aspettavano chiarimenti definitivi sulla questione che da settimane blocca il Comune per una presidenza in più o in meno. Ma l'appuntamento che è stato però annullato un paio di ore prima. Tra le motivazioni ufficiali, la necessità di attendere anche il parere dell'Avvocatura sul calcolo dei seggi, previsto per lunedì. Ma l'annullamento potrebbe essere legato anche a quanto avvenuto ieri a Terracina, con l'arresto del vice sindaco, di FdI. Un modo per evitare domande imbarazzanti.

ASSESSORE E SEGRETARIO

Ma la prossima settimana sarà anche quella decisiva per altri due aspetti, quello della composizione delle ultime caselle di giunta rimaste scoperte e quella del segretario generale. Nel primo caso, è lo stesso sindaco di Latina, Damiano Coletta, ad annunciare che «la prossima settimana nominerò l'assessore all'Urbanistica». Una delle caselle più delicate, rimaste finora in sospeso, con la delega tuttora nelle mani del primo cittadino, avrà quindi un titolare, che sarà una figura tecnica. Ma sarà anche la settimana decisiva per il futuro segretario generale dell'ente: come noto infatti a fine mese Rosa Iovinella lascerà Latina per prendere servizio a Torino. E Coletta annuncia che per la scelta del successore «stiamo preparando l'avviso». Che sarà pubblicato con ogni probabilità nei prossimi giorni.

Andrea Apruzzese

