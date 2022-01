Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:04

Se in Consiglio c'è equilibrio con 16 consiglieri per parte, non c'è motivo perché questo non si rispecchi anche nelle commissioni consiliari; il regolamento del Comune, in merito è però carente, ed è comunque il Consiglio, sovrano, a poter decidere. È questa la sintesi del parere del segretario generale del Comune di Latina, Rosa Iovinella, richiesto dalla conferenza dei capigruppo, insieme a quello rivolto all'Avvocatura non ancora emesso, su quale metodo applicare per formare le commissioni. Dopo il passaggio di Alessio Pagliari da Lnc alla Lega, infatti, quest'ultimo gruppo chiede di utilizzare la prassi, ovvero l'arrotondamento del decimale, ottenendo così 56 seggi per il centrodestra e 54 per la maggioranza del sindaco; diversa invece la proposta della coalizione di programma (Lbc, Pd, FI, FL, M5S), secondo cui i decimali vanno sommati a parte e assegnati nell'ambito della coalizione, ottenendo così 55 seggi a testa. Lunga la disamina della Iovinella, che in sei pagine di parere sviscera non solo la giurisprudenza del Tuel, ma anche quella di sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, oltre, naturalmente, a quella di regolamento e statuto comunale. Secondo il segretario generale, «rilevato che i gruppi consiliari si riconoscono in due coalizioni numericamente uguali, ne deriverebbe la declinazione proporzionale dei seggi anche nelle commissioni». Argomentazioni che però «scaturiscono dall'applicazione del criterio proporzionale riferito alle coalizioni, e non ai gruppi, secondo la consuetudine del Comune, che ha aderito finora a un orientamento giurisprudenziale minoritario», mentre il proporzionale può essere applicato seguendo l'orientamento prevalente, cioé la partecipazione in ogni commissione di ogni gruppo presente. Il punto però è che queste argomentazioni «non sono supportate da un'adeguata disciplina regolamentare dell'ente, che presenta carenze sul metodo da applicare e sull'eventuale calcolo dei resti decimali». Pertanto toccherà al Consiglio colmare le lacune.

Andrea Apruzzese

