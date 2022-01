Martedì 11 Gennaio 2022, 05:03

COMUNE

Non c'è pace per le commissioni del Comune di Latina. Dato che il parere da richiedere all'Avvocatura sul metodo di assegnazione dei seggi non poteva essere pronto, è stata revocata la conferenza dei capigruppo convocata per ieri. Non solo: Lbc, Pd, FI, FL, M5S lamentano che al posto della propria proposta con richiesta di parere, il presidente del Consiglio Raimondo Tiero ne abbia inviata una propria. Tutto nasce da quella che viene ormai definita proposta Campagna, dal nome della capogruppo di Lbc (nella foto) che l'ha formulata sabato, e che è stata approvata, con 16 voti ponderati a 15: prevede che gli interi e i resti decimali siano sommati separatamente e non insieme, e che la somma dei decimali sia assegnata all'interno di ogni coalizione; in questo modo, entrambe le coalizione avrebbero 55 seggi a testa. Ma il centrodestra, Lega in testa, non era d'accordo: dopo il passaggio di Alessio Pagliari alla Lega, questo gruppo insisteva perché il centrodestra avesse il 56° seggio. I due testi predisposti ieri differiscono in questo. In quello firmato da Valeria Campagna, Enzo De Amicis, Giuseppe Coluzzi, Massimiliano Colazingari, Francesco Pannone, Gianluca Bono e Annalisa Muzio, si illustra la proposta Campagna, con 53 seggi dal riparto intero e 2 dal riparto decimale per il centrodestra, e 51 seggi più 4 per la coalizione di programma. Un metodo che «garantisce il rispetto dell'equilibrio in Consiglio, dove (senza calcolare il voto del sindaco, ndr) la maggioranza programmatica è composta da 16 consiglieri e la minoranza programmatica altrettanti. Per questo ci sembra ragionevole attribuire, dei 110 seggi totali, 55 alla maggioranza e 55 alla minoranza». Diversa la relazione di Tiero, che cita anche l'altro metodo di calcolo, in cui «i valori decimali vengono considerati in riferimento al singolo gruppo e sono riportati all'unità con approssimazione per eccesso e per difetto, con conseguente attribuzione dei seggi ottenuti», e non viene citato il voto favorevole all'altro metodo nella capigruppo di sabato. Su questo dovrà pronunciarsi ora l'Avvocatura.

An.Ap.

