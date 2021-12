Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:02

Commissioni consiliari rinviate al nuovo anno. Al 3 gennaio, per la precisione, a tre mesi di distanza dal primo turno delle elezioni amministrative di Latina. Anche la capigruppo di ieri ha registrato un nulla di fatto. Anzi, per la precisione, una richiesta di rinvio presentata da Forza Italia. La richiesta - ieri - è stata avanzata da Giuseppe Coluzzi (FI), dopo che nella seduta di lunedì mattina si era comunque raggiunta un'intesa sulle presidenze: 5 per la coalizione di Damiano Coletta (Lbc, Pd, M5S, Fare Latina e FI) e 5 per il centrodestra (FdI, Lega, LnC). Un accordo tutto sommato salomonico, che aveva visto un via libera generalizzato. Ieri, quindi, si sarebbero dovute varare le composizioni, ma Coluzzi ha chiesto un rinvio, spiegando che la formazione aveva ancora bisogno di tempo, ma anche riferendosi a movimenti in corso.

Le voci narrano infatti di un cambio: si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di uno degli eletti di Latina nel Cuore, Mario Faticoni, che potrebbe approdare in FI nelle prossime ore. Una circostanza che cambierebbe gli equilibri, visto che Forza Italia passerebbe da 3 a 4 consiglieri, mentre LnC scenderebbe a 2 dai 4 iniziali (Alessio Pagliari è già uscito un paio di settimane fa). Se fosse così, la maggioranza di Damiano Coletta arriverebbe a 18 voti su 33.

CONSIGLIO COMUNALE

I primi riflessi si potrebbero avvertire già stamattina, in una delicata seduta di Consiglio comunale in cui ci sono da valutare diverse delibere che non hanno avuto modo di passare in commissione, dallo statuto e atto costitutivo dell'associazione tra Comuni Latium Experience a, soprattutto, tre debiti fuori bilancio dal totale di 1,1 milioni di euro nei confronti del vecchio gestore del trasporto pubblico, Atral.

CENTRODESTRA CRITICO

Circostanza che il centrodestra ieri ha duramente criticato, in una nota firmata da FdI, Lega, Latina nel cuore e Alessio Pagliari (ora al gruppo misto), in cui definiscono «il centrosinistra ostaggio di FI. Quando tutto sembrava essersi incanalato verso un metodo condiviso, dopo la votazione a favore della proposta avanzata dal consigliere Enzo De Amicis, nell'incontro di oggi (ieri, ndr) invece che iniziare a definire i componenti delle singole commissioni, la coalizione di Coletta ha votato a favore della richiesta di Forza Italia per un ulteriore rinvio. Questo significa che ci sarà un ulteriore rinvio su tutte le problematiche giacenti in amministrazione, senza tenere conto che già domani (oggi, ndr) si discuteranno proposte di delibere senza valutazione in commissione. E già lunedì la proposta di De Amicis del Pd (per il 5 a 5 sulle presidenze, ndr) era stata votata da FdI, Lega, LnC e Misto ed era passata con l'astensione di Francesco Pannone e Gianluca Bono; poi però Pd e Lbc avevano chiesto l'aggiornamento della seduta. E nella nuova seduta, si è optato per la richiesta di Coluzzi di rinviare, perché a suo dire il lavoro di oggi sarebbe stato inutile a fronte di movimenti in itinere».

Andrea Apruzzese

