L'opposizione in Consiglio comunale a Latina richiede una seduta della commissione Ambiente sul porta a porta. Lo annunciano i capigruppo di FdI, Andrea Marchiella, e della lista Calandrini, Matilde Celentano, spiegando che l'iniziativa è stata sottoscritta anche da Alessandro Calvi (FI), Matteo Coluzzi (Generazione Latina) e Vincenzo Valletta (Lega). «È inaccettabile - scrivono i consiglieri - che l'intero Consiglio non sia stato coinvolto nell'illustrazione di una novità così importante, appresa solo dalla stampa. Parliamo di un progetto complesso e articolato, ma anche di un servizio che comporterà nuovi costi e nuove bollettazioni, con un inevitabile ampliamento della base imponibile della TaRi. È questa la domanda che i cittadini rivolgono a noi amministratori: quanto pagheranno in più?». Inoltre, secondo Marchiella e Celentano, «nei borghi il servizio è stato attivato da anni dalla Latina Ambiente e ci chiediamo se il porta a porta sarà svolto con le stesse modalità, rivelandosi una prosecuzione di una realtà già esistente o se sarà proposto ex novo. Auguriamo in bocca al lupo alle nuove forze lavoro, senza però dimenticare i meriti di quanti in questi anni hanno garantito un servizio puntuale e efficiente».

