19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CRIMINALITA'

Come nelle migliaia di pagine delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anche l'audizione del Prefetto di Latina Maurizio Falco da parte della Commissione parlamentare antimafia è stata caratterizzata da moltissime parti secretate: sia in occasione di alcune domande poste dai parlamentari componenti dell'organismo bicamerale che delle risposte il collegamento via web è stato interrotto dal presidente Nicola Morra. Oggetto del confronto, durante il quale Falco era in collegamento dal suo ufficio di piazza della Libertà, le infiltrazioni delle diverse organizzazioni criminale sul territorio pontino anche e soprattutto alla luce di quanto è emerso e di quanto sta ancora emergendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno trovato sbocco in una serie di inchieste coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Molti e articolati i questi posti al Prefetto le cui risposte non sono state accessibili e troveranno comunque spazio anche in una ulteriore relazione che ha annunciato di voler depositare agli atti. Tra le recenti vicende che hanno maggiormente suscitato clamore, il video con il quale alcuni ragazzi, tra i quali Valentina Travali componente dell'omonima famiglia criminale, hanno esaltato le imprese del clan e lanciato messaggi inequivocabili stile Gomorra. Uno dei parlamentari si è meravigliato per la totale assenza di mobilitazione da parte dei cittadini rispetto a quel filmato che rappresenta una sfida alle istituzioni. In generale l'immagine che viene restituita del capoluogo pontino è quello di una città «profondamente condizionata dalla criminalità organizzata anche nella vita quotidiana» come ha sottolineato la deputata del Movimento 5 Stelle Angela Salafia. Alcune delle richieste di chiarimenti al Prefetto hanno riguardato quegli aspetti delle inchieste che hanno fatto emergere legami tra calcio, politica e gruppi criminali locali impiegati anche per le affissioni di manifesti elettorali a Latina e Terracina come è emerso nel caso dell'indagine che ha portato all'arresto di Gina Cetrone o dalle dichiarazioni dei pentiti su altri esponenti politici. Infine c'è stato anche un quesito mirato su Sperlonga con riferimento all'arresto del sindaco Cusani e alla società mista che gestisce il porto al cui vertice c'è quel Luciano Iannotta finito in carcere per Dirty Glass.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA