Il commissario straordinario del Comune di Formia, Silvana Tizzano, ha approvato il bilancio consolidato dell'ente per il 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti composto da Nicola Cinosi (presidente) Giovanni Isacco e Roberto Migliorati (componenti). Il bilancio consolidato è stato rimarcato nella delibera - ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società. E' stato ridotto l'ammontare dei debiti nei confronti del Consorzio Industriale e verso fornitori, iscritto nel passivo dello stato patrimoniale del Comune di Formia e della società FRZ srl e ridotto inoltre l'ammontare di altri crediti, per la quota di rimborso di mutui ancora da pagare al 31 dicembre 2020. Conti a posto, dunque, con l'approvazione della delibera sul bilancio consolidato. Il commissario Tizzano ha rivolto anche un ringraziamento, al termine della stagione estiva, agli enti e alle associazioni che hanno contribuito ad arricchirla e renderla piacevole e variegata. L'eccellente qualità dell'offerta, costituita dalle tantissime attività sportive, culturali e ricreative - ha osservato la dottoressa Tizzano - ha consentito di registrare una notevole partecipazione di pubblico, andando incontro ai diversificati gusti ed alle più varie esigenze. Nel ribadire il rammarico, più volte espresso, di non aver potuto supportare più incisivamente le tante iniziative proposte, perché numerose e non compatibili con le disponibilità economiche dell'amministrazione, ha auspicato che in futuro si creino condizioni più favorevoli.

Sandro Gionti

