Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:03

I RICONOSCIMENTI

Un premio ai professionisti che hanno 50 e 25 anni di iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si sono recentemente svolte a Latina, Terracina, Fondi e Aprilia, le premiazioni, organizzate dall'ordine.

Le cerimonie si sono nuovamente tenute dopo l'interruzione legata anche al periodo di emergenza sanitaria, consentendo di consegnare il riconoscimento a tutti i commercialisti o esperti contabili «che hanno raggiunto questi importanti traguardi dal 2015 al 2021» - si legge in una nota.

«Il consiglio ha così voluto ringraziare e gratificare i commercialisti che si sono impegnati in tutti questi anni nello svolgere la professione e nel portare avanti la categoria, contestualmente valorizzando i territori di appartenenza.

Infatti, le premiazioni itineranti, hanno consentito di apprezzare le capacità organizzative dei colleghi delle città. L'accoglienza, oltre che dal presidente Efrem Romagnoli è stata curata, a Latina anche dalla vice presidente Adelia Davoli, a Terracina dal tesoriere Luigi Maragoni e dal revisore Donato Forlenza, ad Aprilia dal presidente dell'organismo di supporto dell'ordine - associazione commercialisti formazione e socialità Valerio Raffaelli, a Fondi dal segretario Dante Stravato.

In ogni occasione oltre alla consegna della pergamena stampata per l'evento e alla foto ricordo, si è svolto un brindisi augurale tra i partecipanti.

IL COMMENTO

Il presidente Romagnoli ha commentato: «Il significato di queste premiazioni nasce dalla volontà di valorizzare i colleghi che, grazie all'attività svolta nelle varie città della provincia di Latina, hanno fatto crescere la nostra professione, e nell'affermazione del senso di appartenenza alla categoria dei commercialisti e degli esperti contabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA