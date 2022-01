Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

CHE COSA SONO

LE CASE DI COMUNITA'

Sono strutture sanitarie territoriali, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare (modello Case della Salute). Il cittadino può trovare tutti i servizi sanitari di base, il Medico di Medicina Generale e il Pediatria, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti (logopedisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione). Figura chiave nella Casa della Comunità sarà l'infermiere di famiglia, che diventa il professionista responsabile dei processi infermieristici in famiglia e Comunità. Saranno 18 iin tutta la provincia e per realizzarle la Regione prevede un investimento complessivo da 18 milioni di euro.

DOVE SARANNO UBICATE

DISTRETTO 1

Aprilia, Via Giustiniano

Cisterna di Latina, Via delle Regioni

Cori, Via Marconi

DISTRETTO 2

Latina, Via Cesare Battisti

Latina Scalo, Via della Stazione

Borgo Sabotino, Strada Foce Verde

Sabaudia, Via Conte Verde

Pontinia, Via Fratelli Bandiera

DISTRETTO 3

Sezze, Via San Bartolomeo

Priverno, Via Madonna delle Grazie

DISTRETTO 4

Fondi, Via Acquachiara

Terracina, Via San Francesco

San Felice al Circeo, Via Raffaele Risaliti

Sperlonga, Via Roma

DISTRETTO 5

Gaeta, Salita Cappuccini

Minturno, Via degli Eroi

Formia, Via Santa Maria La Noce

San Cosma e Damiano, Via Risorgimento