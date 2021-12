Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

IL FURTO

Colpo notturno all'interno del chiosco bar del complesso Vasco da Gama al lido di Latina.

I ladri hanno forzato l'ingresso in piena notte e sono entrati all'interno della struttura a caccia di denaro. Con tutta calma hanno forzato la cassa portando via i soldi contenuti all'interno, non una grossa somma, circa cento euro. Poi si sono spostati all'interno dell'attività in cerca di altro materiale da rubare. Il bottino è in fase di quantificazione, ma i danni sono soprattutto legati alla forzatura della porta e della cassa.

Il raid dei ladri è stato ripreso dalle numerose telecamere di sicurezza che sono attive 24 ore su 24 all'interno del parco. Ora le immagini sono a disposizione degli investigatori della Questura di Latina che indagano sul furto.

Il chiosco del Comune di Latina, affidato alla cooperativa Il Quadrifoglio, era già stato colpito dai ladri la scorsa estate, appena un mese dopo l'inaugurazione. In quella occasione i ladri entrarono dopo aver forzato una finestra del chiosco bar portando via la macchina del caffè, la cassa e altri oggetti. «Questi episodi di microcriminalità - commentano dalla cooperativa - ci segnano profondamente ma non ci faranno desistere nell'intento di fare vivere alle famiglie un ambiente accogliente, pulito e dignitoso».

