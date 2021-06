Giovedì 24 Giugno 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Colpetto di coda nei contagi Covid in provincia di Latina. Ieri il bollettino della Asl pontina, riferito alla giornata di martedì 22 giugno, ha certificato 20 nuovi casi riscontrati alla luce di 599 tamponi processati. Nei precedenti tre rapporti i contagi erano stati 6, poi 3 e 4. La buona notizia è che nella stessa giornata di martedì non ci sono state persone che hanno necessitato di ricovero ospedaliero e per il sesto giorno consecutivo non si sono registrati decessi. Nell'ultimo bollettino giornaliero, il dato delle guarigioni è risultato pari a 160 nelle 24 ore di osservazione, mentre le dosi di vaccino somministrate nella giornata del 22 giugno negli hub pontini sono state 5.252. La distribuzione dei nuovi casi sul territorio pontino è risultata la seguente: 1 ad Aprilia, 3 a Cisterna di Latina, 1 rispettivamente a Cori, Fondi e Formia, 7 a Latina, ancora 1 rispettivamente a Norma, Pontinia e Sabaudia, 2 a Sezze e 1 a Terracina. Si tratta di casi isolati che non destano particolari preoccupazioni, mentre il servizio di prevenzione della Asl pontina resta in attesa dell'approfondimento su eventuali varianti richiesto allo Spallanzani per alcune situazioni in diversi comuni, tra cui Maenza, Aprilia e Sabaudia.

IL BILANCIO SETTIMANALE

]n base al report settimanale diffuso ieri dalla Asl di Latina, nella settimana che va dal 16 al 22 giugno in provincia ci sono stati 78 nuovi casi Covid, maggiormente concentrati nei primi tre giorni. Evidenziati due decessi, 924 guarigioni e due ricoveri. In totale sono state somministrate 33491 dosi di vaccini. Nell'arco della stessa settimana il comune maggiormente interessato dai nuovi contagi è stato quello di Cisterna di Latina con 19 casi, seguito da Latina e Sezze con 11 casi ciascuno e da Fondi con 9. A Terracina, nello stesso arco temporale, si sono registrati 7 nuovi casi, 6 a Norma e 5 ad Aprilia, 2 a Minturno e poi rispettivamente a Formia, Gaeta, Itri, Monte San Biagio, Ponza, Priverno, San Felice Circeo e a Sermoneta. Dal 17 al 23 giugno zero nuovi casi nelle scuole pontine dell'infanzia; 4 tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni, 2 tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Procede a ritmo serrato la campagna vaccinale pontina. Nel pomeriggio di ieri il numero complessivo delle dosi somministrate ha superato le 350mila unità per un totale di quasi 118mila persone immunizzate.

NUOVO HUB A SABAUDIA

Sarà inaugurato oggi alle 16, il nuovo hub vaccinale presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia, sede del Comando dell'artiglieria controaerei. Saranno presenti l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato; il direttore della Asl di Latina, Silvia Cavalli; il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi; il comandante dell'artiglieria controaerei, il generale Fabrizio Argiolas e le autorità locali.

Rita Cammarone

