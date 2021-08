Domenica 22 Agosto 2021, 05:02

TRASPORTI

Non si chiama più metropolitana di superficie e neppure metro leggera. Per chiarire definitivamente che sarà un'altra cosa l'amministrazione comunale ha deciso di chiamarla Collegamento di massa tra Latina e Latina Scalo. Il nome è brutto, ma il progetto è atteso, visto che ci sono 80 milioni di euro che il Comune di Latina ha ottenuto una decina di anni fa, quando era sindaco Vincenzo Zaccheo, ma non ha potuto spendere perché il progetto così come era stato pensato era economicamente insostenibile e dunque deragliò prima ancora di partire.

Adesso Latina ci riprova. Il ministero dei Trasporti ha accolto la richiesta avanzata dal Comune e accettato di finanziare la redazione della rivisitazione di quel progetto stanziando complessivamente 718 mila euro. L'ente adesso ha definito il gruppo di lavoro che dovrà redigerlo in tempi rapidi. Il 6 agosto scorso è stato formalizzato l'incarico del Responsabile unico del procedimento ed è stato scelto il funzionario funzionario tecnico del Servizio Mobilità, Trasporti, Piste Ciclabili e Marina, Umberto Martone, «in forza dei titoli di studio posseduti, nonché dell'esperienza e competenza professionale maturate». Subito dopo è stato costituito il gruppo di lavoro, specificando che i dipendenti sono stati individuati tenendo conto del grado di professionalità, esperienza e formazione. Della squadra fanno parte i collaboratori tecnici Lucia Baggiossi e Raffaele De Gennao, il collaboratore amministrativo Stefania Savocchi, stabilendo «che eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro saranno apportate con determinazione successiva nelle modalità riportate nell'art. 3, comma 6 del Regolamento». Contestualmente l'ente ha fissato anche le percentuali degli incentivi che verranno corrisposti ai singoli nel corso dell'iter del progetto.

Adesso si entra nella fase operativa. Il rup dovrà fissare il cronoprogramma delle attività e dei lavori. Ma il primo passo dell'intervento di «Rivisitazione del progetto di collegamento di massa tira Latina e Latina Scalo» sarà ovviamente la nomina del progettista o dei progettisti. E' questo lo snodo decisivo. Il sindaco Damiano Coletta di intesa con la giunta fisserà con una delibera i criteri che gli uffici dovranno seguire sottolineando che questo progetto è strategico per la città, ma va individuata una idea che renda attuale quel progetto ormai obsoleto. «Toccherà al progettista che sarà individuato con una procedura di evidenza pubblica - spiega l'assessore all'Ambiente e ai Trasporti Dario Bellini - E toccherà a lui presentare un ventaglio di proposte di come modificare e aggiornare il progetto originario». Il progettista dovrà quindi proporre diverse soluzioni tra quelle oggi tecnologicamente più avanzate. In questi anni si è parlato di navette a guida automatica, ma l'ente è pronto a percorrere la strada che verrà ritenuta più funzionale per i cittadini, prendendo in considerazione anche eventuali cambiamenti di tracciato.

La procedura di evidenza pubblica è attesa a giorni, poi bisognerà attendere i tempi tecnici per la presentazione delle candidature e non è detto che si riesca a nominare il progettista prima delle prossime elezioni fissate per l'inizio di ottobre.

Vittorio Buongiorno

