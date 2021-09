Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Il ruolo dei social, in una campagna elettorale in cui bisogna fare i conti con il Covid, accanto alla voglia di essere a contatto con i cittadini, per ascoltarli e raccontare il proprio programma. COVID Come per quella del 2020, anche la campagna 2021 porta con sé varie novità. La prima è che le amministrazioni in carica sono durate quattro mesi in più. L'altra è che gli eventi si svolgono in tono minore. I candidati, anche a Latina, stanno svolgendo quindi in questi giorni eventi, limitati, ma soprattutto incontri. Ovvero, spesse volte sono loro a recarsi dai potenziali elettori. In questo, poi, aiuta molto anche il supporto dei social.

IL SINDACO

«La campagna è molto più social, in conseguenza anche del Covid», osserva Damiano Coletta, candidato sindaco di Lbc e Pd, il quale racconta come «sto facendo molti incontri, anche 4 o 5 al giorno, compatibilmente con le prescrizioni, in cui spiego ciò che abbiamo fatto e che faremo, sempre basati sul denominatore comune della sostenibilità: Latina non può tornare indietro e questo è quello che riscontro». Nei suoi incontri, Coletta ieri ha parlato proprio di Latina sostenibile: «Per me inizia dalla sostenibilità economico-finanziaria, visto che questa città era sull'orlo del default, a causa di lasciti del passato come Latina Ambiente, Terme, cimitero, Metro, ex Icos, e noi abbiamo dovuto mettere in sicurezza i conti. La sostenibilità poi è anche antropologica, ovvero il mettere al centro la persona e i suoi diritti. Ma è anche ambientale, e con Abc arriveremo al 50% di raccolta differenziata nell'anno, e in due anni arriveremo alla riduzione della TaRi, e tutto questo ruota anche intorno ai 48 lavoratori che sono stati stabilizzati, e i 170 riassorbiti. E poi il car sharing elettrico, i mezzi ecocompatibili del trasporto pubblico, i led per la pubblica illuminazione, la Bandiera Blu riconfermata. E ancora, lo stop al consumo di suolo per l'urbanistica o il completamento di via Massaro che permetterà di trasformare il lungomare in una viabilità leggera. Abbiamo inoltre risolto il problema di Rio Martino: la commissione di gara ha finito i lavori e ora saranno convocate le ditte per la fase negoziale. Noi abbiamo trovato la soluzione, rispetto a chi ha seminato in città problemi».

ZACCHEO

«Nelle campagne precedenti - racconta Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco per il centrodestra - c'era un rapporto più diretto con il cittadino. Adesso il distanziamento sociale e il timore presente in molte persone, riducono le possibilità di incontro: così, molta gente la incontro via social. Ma questo non impedisce la conoscenza del territorio: dalle 8 alle 13 avevo già svolto 6 incontri, e altrettanti fino a sera. Io quindi sto incontrando i cittadini, e, a supporto di questo lavoro, che dura anche 10-12 ore al giorno, si sopperisce la carenza di tempi e spazi con i social, che non raggiungono però tutte le fasce sociali e culturali della città. Ci vuole quindi un mix, tra social e presenza sui territori, e, in quanto a presenza, non temo nessuno, mi sento ancora un giovinotto». Tra gli altri eventi, Zaccheo ha ieri incontrato i cittadini anche a Latina Scalo, con una lunga passeggiata tra i banchi del mercato settimanale, incentrando la sua attenzione su piazzale dell'Ambrosia: «I residenti mi hanno sottoposto alcuni problemi dovuti all'inquinamento acustico ed atmosferico, in particolar modo nelle ore serali. Renderemo pedonale il piazzale, eccezion fatta per i residenti. Sono dieci anni che a Latina Scalo non viene realizzata una sola opera pubblica. Dobbiamo riprendere i Contratti di quartiere e, attraverso quelle risorse, restituire dignità ed attenzione al territorio». Contratti di quartiere i cui lavori, in particolare per la palazzina di edilizia residenziale pubblica per personale delle forze dell'ordine, sono stati comunque riavviati nel 2017, dall'amministrazione attuale.

Andrea Apruzzese

