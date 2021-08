Venerdì 13 Agosto 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Damiano Coletta avrà a supporto della sua ricandidatura a sindaco di Latina tre liste, esattamente come nel 2016, «anche se - afferma il primo cittadino - avremmo disponibilità per comporne una quarta». Coletta ne ha parlato ieri alla prima presentazione ufficiale di una sua lista, Per Latina 2032, che vedrà come capolista l'attuale assessore alle Attività produttive, Simona Lepori, e, tra i candidati, l'attuale presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, che, accettando di ricandidarsi, ha scelto di farlo in questa lista, più civica e meno politica rispetto a quella di Lbc, che accoglierà il 70-80% degli uscenti. Per Latina 2032 sarà la lista di imprenditori, liberi professionisti, dell'associazionismo. Simona Lepori non sarà l'unico assessore dell'attuale giunta di Coletta a candidarsi o ricandidarsi. Lo faranno infatti anche Paola Briganti, Dario Bellini, Emilio Ranieri, Gianmarco Proietti, Francesco Castaldo. Con ogni probabilità, secondo le indiscrezioni, sceglieranno invece di non riproporsi Patrizia Ciccarelli e Cristina Leggio, per motivi personali o professionali. Incerta ancora la scelta di Silvio Di Francia. Sarà Giorgia Ortu La Barbera il presidente del comitato elettorale di Coletta, che ha anche annunciato l'apertura del Point per il 26 agosto in via Carlo Cattaneo. «Lbc - ha spiegato Coletta - è un movimento civico che ha rinnovato la classe dirigente della città e che le ha ridato identità, e valori come pari opportunità, solidarietà, legalità, l'aver rimesso la persona al centro. Ora abbiamo l'opportunità delle nuove risorse dell'Ue, e potremo avviare ulteriori progetti». Simona Lepori ha ricordato i progetti avviati, come «il nuovo piano del commercio, le DeCo, lo sportello delle imprese», e quelli futuri, come «potenziare l'edilizia produttiva, fonte di sviluppo economico».

TRIPODI, L'APPELLO

Ieri è arrivato anche l'appello del capogruppo della Lega in Regione, Angelo Tripodi, per il quale «occorre un cronoprogramma per arrivare al centenario, quindi auspico che le alternative a Coletta aprano un dibattito serio. Ogni candidato sindaco ha le proprie peculiarità che meritano di essere analizzate nel profondo, un processo in cui potrebbero essere tutti protagonisti mettendo da parte le proprie appartenenze e ponendo Latina al centro». Tripodi si rivolge a «Nicoletta Zuliani, Antonio Bottoni, Giovanna Miele, Sergio Sciaudone, Annalisa Muzio a Gianluca Bono», ma precisa che «certamente Vincenzo Zaccheo, data la sua esperienza e vocazione può fare la sintesi di un modo ampio e culturalmente diverso».

SGARBI PER ZACCHEO

In favore dell'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, oggi ricandidato per Lega, FI, FdI, Cambiamo-Coraggio Italia, Udc e Rinascimento con Sgarbi, si è espresso anche Vittorio Sgarbi stesso, per il quale «la sua onestà, manifestata in tanti anni di politica, è la maggiore garanzia per la sua capacità. La vera onestà di Zaccheo è la sua capacità di governo di una città come Latina. Perché come ha detto Benedetto Croce, il vero politico onesto è il politico capace».

FIAMMA PER BOTTONI

Ieri sono giunti a Latina anche i vertici nazionali della Fiamma Tricolore per dare il supporto della formazione politica alla candidatura a sindaco di Antonio Bottoni. Un supporto che, spiega una nota, «si fonda sull'importanza di un'intenzione aggregativa proponendo una politica moderata ed inclusiva verso le giovani generazioni, ma con un occhio rivolto ai valori veri che devono connotare l'agire umano. Fiamma Tricolore Latina vuole imprimere una svolta innovativa, rispetto a retaggi e nostalgie del passato, mantenendo ferme le ideologie dell'amore del nostro territorio e della nostra città».

