Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

LBC

Il Comune di Latina si costituirà parte civile nella concorsopoli Asl, «se le risultanze delle attività investigative dovessero portare a un rinvio a giudizio», in quanto «come sindaco ho il dovere di tutelare i miei concittadini». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, commenta gli ultimi sviluppi della vicenda, che hanno portato ieri all'arresto del segretario provinciale del Pd (subito dimessosi), Claudio Moscardelli. Una formazione politica, quella del Pd, che per Coletta rappresenta uno dei massimi sostegni per la campagna elettorale. Coletta interviene con un post pubblicato su Fb in cui non ha nominato mai né il Pd, né Moscardelli, e spiega: «Massimo rispetto per gli inquirenti e per gli indagati: da garantista sono convinto che la giustizia debba affermarsi nelle aule dei tribunali e non sui media o attraverso procedimenti sommari». Il primo cittadino ha poi ricordato che «gli sforzi della nostra esperienza amministrativa sono stati indirizzati per la tutela della legalità a tutto tondo, attraverso scelte politiche e di metodo: è quindi nostro compito continuare la battaglia per la trasparenza e la legalità in una città che in passato ha conosciuto diversi scandali. La mia solidarietà oggi va a tutta la comunità democratica composta da persone coraggiose e oneste che credono fermamente nel cambiamento». Sulla vicenda si è espressa anche la segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera, spiegando che il movimento «si associa alle parole del sindaco sulla questione del concorso Asl, che ha scosso il Pd. Lasciamo alla magistratura fare il suo corso e continuiamo a portare avanti un progetto per la città che coinvolga le forze democratiche, i giovani, le donne e gli uomini che credono nei valori di inclusione, pari opportunità e sostenibilità, nella partecipazione e nella trasparenza del metodo amministrativo».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA