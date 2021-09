Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

«Questa città merita di essere amministrata da chi mette al centro la persona e i suoi diritti, e da chi riesce sempre a mantenere la propria integrità morale: in questo nostro secondo tempo, mettiamo a disposizione le nostre competenze per il bene comune». Così Damiano Coletta, sindaco uscente di Latina ricandidatosi per un secondo mandato, ha presentato ieri la lista di Latina bene comune, una delle quattro che lo sosterranno.

Coletta ha augurato in bocca al lupo a tutti gli altri candidati, ma, rivolto al centrodestra, ha affermato che «la memoria è importante, non c'è un tasto reset; non dobbiamo dimenticare un decreto ingiuntivo sparito sulle Terme, una concessione del cimitero, una concessione della piscina, la Metro, l'ex Icos: problemi che hanno fatto impegnare milioni e milioni di euro di risorse a questa amministrazione». Il primo cittadino ha poi ricordato le cose fatte dalla sua amministrazione, a partire dall'università, «che a settembre presenterà un nuovo corso di laurea per Latina, che sarà unico in Europa», la cura del verde, la manutenzione delle strade, i debiti fuori bilancio («Abbiamo pagato 20 milioni di euro frutto delle malagestio precedenti»), la creazione di Abc («A Latina Scalo la differenziata è all'80%, e avevamo ereditato una Latina ambiente con 30 milioni di euro di fallimento»), il teatro («Su cui abbiamo investito 1 milione di euro e che riaprirà a breve, come la biblioteca»): in definitiva, «i cerini sono toccati tutti a noi». E poi i progetti imminenti, come quello per l'ex mercato annonario, o «i lavori imminenti al Garage Ruspi», e «l'urbanistica che ripartirà con la rigenerazione urbana», la Casa della musica e le opportunità del Pnrr, con «Latina che diventerà una smart city: siamo preparati per l'appuntamento, abbiamo già i progetti pronti». Parla per mezz'ora, Coletta, in un Circolo cittadino affollato, in cui si è potuti entrare solo con controllo della temperatura e del green pass, a differenza della conferenza stampa di Zaccheo di due giorni fa (a ingresso libero).

Redatto da un gruppo coordinato da Rita La Rosa, il programma di Coletta sarà presentato nei prossimi giorni dopo la condivisione e l'integrazione con le altre forze di coalizione. Parlerà di innovazione, con le parole d'ordine del Pnrr, come sostenibilità, digitalizzazione, partecipazione, di governo del territorio, di turismo sostenibile, di sviluppo economico basato sulle vocazioni del territorio, di politiche sociali, di opportunità per i giovani.

È poi Elettra Ortu La Barbera, segretaria del movimento omonimo, a presentare la lista di Latina bene comune, di cui lei stessa sarà capolista. 32 nomi, lista completa dunque, che, dopo di lei, vede cinque degli assessori uscenti (Maria Paola Briganti, Dario Bellini, Francesco Castaldo, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri), nove dei consiglieri comunali uscenti, i massimi dirigenti del movimento Lbc come Massimo Ferrari e attivisti come Floriana Coletta. «Ho abbracciato con passione il progetto di Lbc, costruito con il rispetto dell'altro e un ventaglio di valori che mi rappresentano», ha affermato Elettra Ortu La Barbera, che ha definito quella di Lbc «una lista civica pura, fatta di associazionismo e di professionisti, e una lista matura perché ha cinque anni di esperienza alle spalle».

Coletta, oltre a Lbc, Per Latina 2032 (guidata dall'assessore Simona Lepori con la candidatura anche di Massimiliano Colazingari, presidente del Consiglio comunale) e Pd, avrà una quarta lista: Riguarda Latina, composta da 25 nomi, tutti della società civile. «La composizione è stata completata in queste ultime ore - ha affermato il vice sindaco Paola Briganti - si può sottoscrivere ancora oggi e domani (ieri e oggi, ndr); sappiamo che le norme hanno ridotto il numero dei presentatori, ma la forte affluenza registrata ben oltre le aspettative per le altre liste, ci fa ben sperare».

