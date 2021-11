Venerdì 19 Novembre 2021, 05:04

LA SITUAZIONE

«Quelle due deleghe rimangono disponibili, ma per un tempo limitato». Un concetto che Damiano Coletta, sindaco di Latina, ribadirà al centrodestra che intende incontrare nuovamente, convocandolo per la prossima settimana. Ma è anche un ammonimento a quanti nel centrodestra, ieri, hanno rigettato il suo invito a entrare nella giunta. Un tempo limitato, ovvero, precisa, «poche settimane».

COERENZA

«Ho attuato il programma di incontri con il centrodestra e sto ancora aspettando la loro controproposta, che sarebbe dovuta arrivare dopo la presentazione della giunta. Io non ho problemi a completare le due caselle, ma mi sono preso altro tempo. Convocherò nuovamente il tavolo, poi saranno loro a rispondere alla città, se non vogliono sposare i punti, che abbiamo condiviso, perché io ho tenuto conto delle loro considerazioni».

Coletta ribatte anche alle critiche nei confronti dei due assessori uscenti e riconfermati, Dario Bellini e Simona Lepori: «Sono critiche pretestuose, la continuità c'è, la giunta c'è, la città ha scelto me come sindaco. È anche una questione di rispetto nei miei riguardi. E, a proposito di Bellini, i risultati di Abc sono sotto gli occhi di tutti».

Ma il primo cittadino vuole sottolineare anche che «c'è chi quel documento di centrodestra non lo ha firmato: è un segnale». Un esplicito riferimento a Forza Italia, che non ha siglato il documento di ieri, e che, d'altronde, già due settimane fa aveva mandato un proprio documento in cui sottolineava che i colloqui con il sindaco non sarebbero dovuti continuare a livello di singoli partiti, non più di coalizione. Ma, al momento, non sono ancora all'orizzonte.

DELEGHE AVOCATE

«Domani (oggi, ndr) si terrà la prima giunta, l'attività non è ferma, la città ha bisogno di gente che lavora e confido che si trovi una unità di intenti». Coletta quindi terrà per sé al momento deleghe come l'Urbanistica, la Partecipazione, le Pari opportunità, la Protezione civile, lo Sport. E torna anche sulla nuova giunta precisando che «ho avuto tanti feedback positivi sui nomi, è stato apprezzato il profilo tecnico delle persone scelte; poi, comunque ognuno dovrà dimostrare sul campo la propria competenza».

CENTRODESTRA NON ENTRA

Ieri i rappresentanti di FdI, Lega e Latina nel cuore, Nicola Calandrini e Enrico Tiero, Claudio Durigon, Vincenzo Zaccheo, hanno affermato che «il Patto per Latina è un documento generico, e che avremmo dovuto implementare: abbiamo più volte detto al sindaco che ci saremmo riservati di attendere la composizione della giunta; Coletta ci aveva assicurato che sarebbe stata di alto profilo tecnico, ma, fatte le debite eccezioni, dobbiamo constatare che appare inadeguata ad affrontare il momento. Inoltre, la presenza di personalità bocciate dagli elettori e da tutti gli indicatori e le classifiche su ambiente, rifiuti, e qualità della vita, ci inducono a esprimere un giudizio negativo. Noi non intendiamo partecipare al governo. Lo invitiamo dunque a formare la giunta nella sua interezza».

Il gruppo consiliare FdI, spiega poi che «quella presentata è una giunta politica, e dobbiamo constatare un cambio di rotta. Forse il sindaco punta ad ammaliare qualcuno del centrodestra a suon di poltrone. Noi non siamo interessati a questi giochetti, FdI non ha nessuna intenzione di entrare in giunta e, coerentemente con le linee nazionali, non possiamo governare con Pd e M5S, così come non possiamo governare con Lbc, cui ci siamo tenacemente opposti». Quella di FdI appare dunque come la posizione più intransigente tra quelle emerse finora.

MIELE: «UNA PROVOCAZIONE»

Dalla Lega, Giovanna Miele parla addirittura di «provocazione» in relazione alla giunta: «È evidente che Coletta forse sa che non sarà sfiduciato». Ma la Miele è dura nei confronti del centrodestra stesso. «Non possiamo nascondere che il centrodestra con i suoi leader ha perso le elezioni comunali e sarebbe stato più opportuno fare un'analisi oggettiva di quella che oggi più che mai può essere considerata una disfatta.

All'indomani del voto si sarebbe dovuta prendere in mano la situazione con una strategia chiara e trasparente, dovevamo lavorare mettendo al centro l'interesse della città, per tutelare i cittadini che ci hanno premiato con la maggioranza in Consiglio. Se non fosse possibile, allora bisogna votare e basta, non si può rimanere inermi davanti a un mezzo governo, un mezzo consiglio, un mezzo accordo».

PD: «SUBITO AL LAVORO»

«La giunta c'è e io la giudico positivamente. Ora si può iniziare a lavorare, da subito, per il territorio, perché la gente ha bisogno di fatti e di risposte. Il centrodestra? Quello che vedo è che mi sembra curioso come la situazione non sia dinamica, come normalmente è la politica», commenta infine Franca Rieti, segretario comunale del Pd.

Andrea Apruzzese

