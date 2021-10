Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

Da domani scatta il silenzio elettorale e domenica e lunedì si vota. Oggi per i candidati è l'ultimo giorno per convincere gli indecisi. Damiano Coletta chiuderà stasera la campagna elettorale, dalle 21, in viale Italia con l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato del Pd. Il luogo scelto è lo stesso scelto cinque anni fa quando Coletta approdò al ballottaggio e poi stravinse le elezioni. Il suo sfidante, Vincenzo Zaccheo, dalle 18 chiuderà invece in Q5, in largo Tartini. Annalisa Muzio, candidata sindaco con Fare Latina e Pli ha scelto invece il centro e chiuderà la campagna elettorale dalle 19 in largo Palos de la Frontera, accanto a piazza del Popolo. Nicoletta Zuliani chiuderà la campagna elettorale a partire dalle 19, all'Evergreen. Antonio Bottoni terrà invece l'ultimo evento oggi dal tardo pomeriggio davanti al point di via Cesare Battisti. L'appuntamento conclusivo della campagna elettorale del candidato sindaco Tonino Mancino e dei candidati della sua lista di Sinistra Italiana sarà domani a partire dalle 18 presso la casa cantoniera di Borgo Sabotino. Andrea Ambrosetti chiuderà dalle 17 alle 19 a Parco Falcone e Borsellino.

