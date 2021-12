Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:03

IL SINDACO

La gestione dei fondi Pnrr, le grandi opere accanto alle manutenzioni ordinarie; e, sopratutto, la governabilità dell'ente. Sono questi i pensieri del sindaco di Latina, Damiano Coletta, al termine del 2021 e alla vigilia del 2022. A partire da quanto avvenuto in Consiglio 48 ore fa.

Sindaco, la sua coalizione ha 17 voti contro 16 del centrodestra: potrebbe esserci un allargamento della sua coalizione?

«L'attuale maggioranza è un punto di partenza, che si conta di allargare nel tempo. Intanto va riconosciuta coerenza a Forza Italia e Fare Latina: questa maggioranza si sta consolidando e auspico che possano esserci altre risorse. Io ho ascoltato tutti, in un percorso complesso e lungo, e capisco che la coalizione di centrodestra abbia avuto bisogno di tempo, ma io ho condiviso molti punti, non ha senso ora fare accuse trasversali».

I due posti rimasti liberi in giunta quando saranno coperti?

«A breve sarà occupata la casella dell'Urbanistica, sarà una figura tecnica. Le altre deleghe, al momento, posso tenerle io».

Il 2022 sarà l'anno dei fondi Pnrr: il Comune ha le risorse umane per gestire progettazioni e finanziamenti?

«No, le risorse che abbiamo non sono sufficienti ed è necessario fare rete; per questo, lanceremo una cabina di regia interistituzionale con Provincia, Camera di Commercio, università e anche soggetti privati: entro il 30 giugno i bandi dovranno essere chiusi; entro il 31 dicembre 2023 le gare dovranno essere aggiudicate; entro il 31 dicembre 2026 i lavori dovranno essere chiusi e rendicontati: i tempi sono strettissimi. Anche Abc sta lavorando per presentare progetti».

Per la città, quali saranno le priorità?

«Le manutenzioni, soprattutto delle strade, e il decoro urbano, e poi la mobilità, il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, definire la cittadella universitaria negli edifici di fondazione del centro, che è una delle molte proposte di altre forze da me accolte. Dovranno poi partire molte opere pubbliche. Dalle periferie al mercato annonario, al garage Ruspi, alla conclusione del primo stralcio della cittadella giudiziaria, la città vedrà i cantieri».

Con Forza Italia, le civiche e il Pd avete vinto le provinciali. Una delle priorità sono i rifiuti, dato che la Provincia è stata commissariata dalla Regione per la scelta del sito: come ci si muoverà?

«La scelta dovrà essere coerente con il piano provinciale dei rifiuti. Chiudere il ciclo è la richiesta di tutte le forze politiche, che saranno chiamate a dare una disponibilità che, certo, qualche disagio lo può dare, a fronte però di importanti ristori per il Comune ospitante. Dovranno essere esclusi siti che hanno già dato. Insistiamo inoltre per la creazione dell'Ato».

Il 2022 sarà l'anno della copertura totale del Comune con il porta a porta?

«Si, entro l'anno completeremo tutto il territorio e questo ci consentirà di risalire le classifiche, nei prossimi 5 anni Latina scatterà in avanti. Nei quartieri in cui è già attiva, la differenziata è salita subito al 70-75%».

Il segretario e direttore generale Rosa Iovinella lascerà Latina per Torino tra un mese: sta già valutando il successore?

«Mi dispiace che vada via: è stato un elemento di garanzia e ha gestito fasi delicate, il suo valore è testimoniato dal fatto che va in una Città metropolitana. Senza dimenticare che Fondazione Etica ci vede al 10 posto in Italia tra i capoluoghi di provincia più performanti nell'ambito della gestione della macchina amministrativa. Ora ci stiamo già guardando intorno. Si valuta anche l'ipotesi della doppia figura, segretario e direttore generale».

Per il Capodanno, e il Covid, quali raccomandazioni si possono fare?

«La raccomandazione è sempre quella di vaccinarsi, e la prudenza. Mi dispiace per le code per i tamponi, ma tutte le città sono in grave difficoltà, le risorse umane sono al limite della saturazione». Un augurio per il 2022? «Auguro alla città di avere fiducia e speranza in una possibilità di grande ripresa».

