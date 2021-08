Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

«Quando abbiamo intitolato il parco a Falcone e Borsellino, lo abbiamo fatto per ribadire da che parte stiamo: dalla parte della legalità e della trasparenza, della lotta a tutte le mafie». Damiano Coletta, sindaco di Latina, risponde così, rivolgendosi direttamente al leader della Lega, Matteo Salvini, per la polemica innescata dal sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon, leghista, che due settimane fa, in un incontro pubblico a Capoportiere, cui presenziò lo stesso Salvini, affermò che il parco pubblico del capoluogo pontino, attuale Parco Falcone e Borsellino, dovesse tornare a chiamarsi Arnaldo Mussolini (il fratello di Benito) come formalmente era stato tra il 1938 e il 1943 e, informalmente, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo. Un'intitolazione, quella ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992, decisa dall'amministrazione Coletta che suscitò molte polemiche nella destra. Ripresa da Durigon due settimane fa, scatenando a sua volta altre critiche, con alcuni partiti giunti a chiedere le sue dimissioni dal ruolo governativo; dimissioni al centro anche di una petizione online apparsa sui maggiori social. Coletta, con un post su Facebook, interviene evidenziando come, «sulla vicenda Durigon, Salvini ha scelto una strategia raffinatissima: fischiettare e far finta di nulla. Di solito così ciarliero, ha messo una cappa di silenzio sui suoi social sulla vicenda. Le uniche cose che ha detto qualche giorno fa sono rivolte a me: Coletta faccia il sindaco, si occupi di Latina e non di cambiare i nomi dei parchi. Caro Salvini, hai ragione, è quello che faccio da 5 anni ed è quello che ho intenzione di fare nei prossimi 5. A Salvini però sfugge che il sindaco di Latina non è occupato solo della qualità della vita dei suoi concittadini, ma anche di liberare il Comune da clientele e corruttele, tutte ascrivibili a un passato politico amministrativo che ha riguardato anche esponenti della Lega». È una lunga risposta, diretta, questa di Coletta, al leader della Lega, che continua precisando che «qui non ci sta distinzione tra destra e sinistra, ma solo tra persone perbene e gaglioffi. Mi concederà, da sindaco, di voler rappresentare questa Latina, stanca dell'immagine sporca che negli anni passati le amministrazioni comunali avevano dato. Ed è quello che continueremo a fare nei prossimi anni. Sotto la stella polare di Falcone e Borsellino e di tutti gli uomini di Stato che hanno dato la loro vita per il nostro Paese. E lo faremo, con o senza il consenso di qualche politico che offende la memoria di due martiri per racimolare i voti di qualche nostalgico».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA