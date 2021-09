Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

L'INCONTRO

Due i temi su cui si è concentrato l'incontro di ieri in Federlazio con il candidato sindaco di Latina Damiano Coletta: procedure amministrative più snelle e infrastrutture. Le nostre aspettative sono semplici ha detto il presidente Marco Picca - velocizzazione della parte autorizzativa che dipende dai vari enti, e attenzione ad alcune opere che dipendono dalla volontà dell'amministrazione, come ad esempio il Porto di Foce Verde. Ci siamo messi anche a disposizione perché 10 anni fa quando venne presentato il progetto, la Federlazio istituì una cooperativa con 80 soci per partecipare al progetto. L'associazione si sarebbe fatta carico e pagato i progetti esecutivi per portare avanti l'opera. Vogliamo essere utili. Il candidato Damiano Coletta parte subito dal primo tema messo al centro del dibattito, ovvero la semplificazione. È una criticità storica del Paese, non solo di Latina. Noi abbiamo lavorato su digitalizzazione dei nostri servizi e quando si cambia sistema c'è una fase di transizione. Alle Attività produttive c'è ora lo sportello impresa, il suap è on line. Le risposte, adesso che sono state avviate le fasi di digitalizzazione saranno più celere. Insieme agli altri sindaci d'Italia ci sitiamo facendo sentire, in particolare con il Ministro Brunetta dal quale stiamo ottenendo risposte appropriate. Ora abbiamo occasioni di rilancio enormi con il recovery fund e il Pnrr, ma scontiamo una grossa elefantiasi della burocrazia che rallenta i processi. L'Europea ci dà tempi molto stringenti e noi ci stiamo battendo per velocizzare alcuni passaggi che riguardano però il governo centrale. In merito al Pnrr Latina si è fatta trovare pronta e abbaiamo presentato il distretto della salute. L'obiettivo è creare profili professionali tra i giovani, nella ricerca e nelle professionalità. La prospettiva di sviluppo di Latina è legata a questo asset: distretto della sanità e università. E quindi anche il mondo dell'impresa cambia con nuove forme di investimenti finalizzate alle linee di indirizzo che l'Ue ci obbliga a seguire».

Il presidente di Federlazio Marco Picca invece è tra quelli che pensa che a Latina serva un porto. «Bisogna pensare a quello che il porto potrebbe produrre per Latina con due effetti: una infrastruttura molto importante e una rinascita dell'economia. Peccato che il presidente non abbia ascoltato la risposta del candidato sull'idea di Marina: Sempre nell'abito delle linee di sviluppo del recovery, abbiamo intrapreso la strada della valorizzazione del territorio cercando di sviluppare la nostra vocazione turistica. Per fare attrazione però bisogna creare le condizioni. Recentemente abbiamo vinto un bando da 250 mila euro insieme a 11 comuni e 80 operatori commerciali. Latina prende il ruolo di capofila e vuole esserlo.

Francesca Balestrieri

