Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

IL COLLOQUIO

Allora sindaco, ha la maggioranza in Consiglio comunale o ancora no?

«Penso che si stia consolidando una maggioranza che deve trovare unità e condivisione su ponti programmatici perché su questo ho basato la mia linea di confronto» spiega il sindaco Damiano Coletta dopo l'ennesimo tentennamento del centrodestra rispetto all'appoggio della nuova Giunta. «Stavo aspettando la loro proposta definitiva che è arrivata con grande ritardo il 9 dicembre, adesso riconvocherò la coalizione e a quel punto renderemo pubblici quei punti. Forza Italia fin dal primo giorno ha espresso una linea insieme al movimento fare Latina, con loro abbiamo condiviso dei punti che saranno inseriti nelle linee di mandato».

Lei ha capito cosa intende fare il centrodestra? La appoggerà o le farà mancare il sostegno?

«Avverto tensione nel centrodestra e non ci voglio entrare, dico solo che è questione di rispetto della cittadinanza che al ballottaggio ha deciso consapevolmente che sia io a guidare la città. Dico: basta schermaglie dialettiche e politiche, è ora di fare scelte ben precise».

Questa situazione vi ha bloccato?

«La Giunta sta lavorando».

La sensazione è che ancora sia in fase di rodaggio.

«E' una fase di apprendimento, è normale, per questo ho scelto sue assessori in continuità. Su abc si sta andando avanti con successo, ci avviciniamo al 40% di raccolta differenziata grazie a quel 75% già raggiunto nei quartieri serviti dal nuovo servizio. Anche le attività produttive stanno portando avanti diverse questioni aperte. Tutti gli altri hanno grande esperienza, ma è chiaro che il rodaggio iniziale era previsto».

Le due caselle mancanti?

«Le deleghe le ho io e so abbastanza come agire, non c'è nessun blocco neanche lì. Certo è un capitolo che va chiuso».

Aspetta ancota che pezzi di centrodestradecidano di entrare?

«Auspico chiarezza, auspico anche che finisca questa litigiosità che non fa altro che rallentarci. Lo ripeto: è occasione grande per tutti, la città merita rispetto».

La macchina amministrativa èpronta alla sfida del Pnrr?

«Dobbiamo migliorare le performance per questo si procederà all'indizione di concorsi che rappresenteranno un bagaglio da cui attingere, abbiamo le risorse per aumentare il personale. Per il Pnrr stiamo organizzando una cabina di regia interistituzionale con camera di commercio, ater università e associazioni di categoria e inviteremo anche i sindacati. E' importante una sinergia per definire obiettivi, Ne creeremo anche una interna interassessorile, un equivalente dell'ufficio di piano».

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA