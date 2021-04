4 Aprile 2021

L'INIZIATIVA

Oltre 200 pacchi della solidarietà con 10 mila chili di prodotti alimentari Made in Italy, sono stati consegnati da Coldiretti Latina ai Comuni e alle associazioni. L'iniziativa benefica, che porta in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta per le famiglie in difficoltà, rientra nell'ambito dell'operazione A sostegno di chi ha più bisogno, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. «Lunedì scorso la spedizione del primo carico di aiuti alimentari è partita dal cortile di Palazzo Chigi, dopo la presentazione al premier Mario Draghi. A beneficiarne saranno 20 mila famiglie in tutta Italia e oltre 4 mila solo nel Lazio - spiegano da Coldiretti - che in queste ore stanno ricevendo più di 750 pacchi alimentari, ognuno del peso di 50 chili. Circa mille le famiglie di Latina e provincia che riceveranno gli aiuti».

«E' sicuramente una della più grande operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano avviata sul nostro territorio - spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi - quella messa in campo da Coldiretti. Ne siamo davvero orgogliosi. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, che ha messo in seria difficoltà un numero sempre crescente di famiglie e di aziende, non deve mancare la vicinanza a chi ne ha bisogno. Voglio ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo e le persone che sono state impegnate nella distribuzione capillare dei pacchi. Sono prodotti di eccellenza ed è importante che le famiglie abbiano cibo buono, sano e italiano».

Ogni pacco di oltre 50 chili contiene prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. «L'obiettivo è quello di proseguire con iniziative di solidarietà come questa - dice il presidente di Coldiretti Latina, Denis Carnello - e le tante altre che abbiamo organizzato a sostegno delle famiglie in difficoltà già nel primo lockdown. Lo stiamo facendo attraverso i Comuni, ma anche le parrocchie e le associazioni del territorio».

