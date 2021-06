IL CASO

Auto incolonnate, motori spenti, autisti e passeggeri fuori in strada in attesa, e a capire come fare per uscire dall'ingorgo. Ancora una volta, il rientro domenicale dalla spiaggia è stato fonte di grande traffico, e di estenuanti code per i vacanzieri del fine settimana, sia turisti, sia persone residenti di Latina. Il lungomare che porta da Capoportiere a Foce Verde, nel tratto A, e in particolare nel percorso a senso unico che parte dall'incrocio con la Casilina, è diventato un inferno.

Domenica ha rappresentato il primo vero giorno di mare dell'estate 2021: passato il brutto tempo, passate le limitazioni per limitare la diffusione dei contagi Covid, finalmente la gente ha potuto prendere d'assalto il litorale per una giornata di sole, mare e ritorno all'aria aperta e alla socialità. Finita però la giornata al mare, intorno alle 19, quando tutti i bagnanti hanno deciso di rientrare, tra la Casilina Sud e Foce Verde è stato il caos.

Un caos che è arrivato subito all'attenzione degli uffici preposti del Comune di Latina, con vertici svoltisi già ieri e che proseguiranno anche oggi. Ma, è bene dirlo subito, con poche soluzioni realmente risolutive immediatamente applicabili. «L'infrastruttura è quella - riconosce subito l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini - e purtroppo la chiusura del ponte sul Mascarello non aiuta certo, dato che tutte le auto devono obbligatoriamente incolonnarsi verso Borgo Sabotino. Per uscire dall'impasse occorreranno realizzare da un lato i pettini (le strade perpendicolari, ndr), dall'altro il raddoppio di via Massaro». Quest'ultimo è previsto con un finanziamento di oltre 8 milioni di euro nell'ambito del progetto Latina anche città di mare: si tratterà di un'opera fondamentale per snellire il traffico del lungomare, consentendo di creare un anello; da un lato però i tempi per la sua realizzazione sono ancora lunghi; dall'altro è un raddoppio che collegherà la Casilina con via del Lido, quindi dalla parte opposta del tratto A di Lungomare.

«Centrale è lo svincolo del Vasco De Gama - afferma Bellini - intensificheremo la segnaletica per far svoltare anche lì, sul collegamento che porta verso via Massaro (il tratto esistente, ndr). Così come sarà intensificata la presenza della Polizia municipale negli orari e nei punti critici, per aiutare a far defluire il traffico». Altre riunioni si terranno oggi e in settimana per trovare altre soluzioni. IL TPL Intanto, stanno partendo anche le nuove linee Mare del trasporto pubblico: ieri si sono svolti incontri con i sindacati degli autisti, in cui si è deciso che per la Mare Nord e la Mare Sud, queste prime due settimane saranno sperimentali per vedere la risposta degli utenti.

Ieri anche il Comune di Sabaudia ha pubblicato la propria ordinanza per lo sversamento delle sabbie di Rio Martino. «Attendiamo al massimo per domattina (oggi, ndr) l'ordinanza della Capitaneria di porto, poi potremo procedere alle operazioni», conclude Bellini.

Andrea Apruzzese

