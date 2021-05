7 Maggio 2021

di Laura Pesino

(Lettura 2 minuti)







Lo ha avvicinato, lo ha perfino salutato e senza dire una parola gli ha consegnato un pacco con una busta blu che conteneva un involucro in cellophane termosaldato. Dentro, un chilo e 133 grammi di cocaina. Il destinatario però non era quello giusto e il corriere ha finito con il mettere nelle mani più sbagliate la preziosa merce che trasportava e che avrebbe fruttato moltissimi soldi, quelle di un poliziotto. L'incredibile episodio è accaduto per strada a Roma nella giornata di mercoledì, tra via Nomentana e via Trissino, e il gravissimo errore è costato a un uomo originario di Sezze un arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo che ha individuato come destinatario del pacco era infatti un ispettore di polizia del III distretto Fidene Serpentara di Roma. Proprio nel corso di servizi nella zona finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio, l'agente in borghese è stato avvicinato e salutato da un giovane sconosciuto che indossava una tuta rossa e che sembrava avere qualcosa di importante da consegnargli. E' bastata una frazione di secondo: l'intuito ha suggerito al poliziotto che qualcosa non quadrava e il pusher ha realizzato, dalla sua reazione, che aveva senza dubbio sbagliato persona. Così la busta blu è stata aperta ed è stato accertato che conteneva un ingente quantitativo di costosa polvere bianca che evidentemente qualcun altro stava aspettando. A quel punto per N.L., 33enne di Sezze, non è stato più possibile provare a fuggire. L'uomo è stato fermato, condotto negli uffici del commissariato e arrestato. Successivamente è scattata una perquisizione anche nella sua abitazione che ha consentito agli agenti di scoprire, ben nascosti nell'appartamento, altri 32 grammi di hashish pronti per essere venduti. Un errore dunque costato molto caro al corriere della droga, che aveva forse l'incarico di trasportare lo stupefacente a un grosso pusher della zona, ma è stato decisamente incauto e la fretta di disfarsi dello scomodo pacchetto evidentemente lo ha tradito. L'attività investigativa ora è tutt'altro che conclusa. I poliziotti puntano infatti a capire chi fosse il reale destinatario della merce e da dove proveniva la cocaina arrivata in questo quartiere della Capitale.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA