8 Aprile 2021

I FOCOLAI

Oltre 100 casi accertati dall'inizio di marzo ad oggi, diffusi in piccoli focolai nati all'interno di diverse aziende agricole della provincia pontina che rischiano di diventare pericolosi cluster all'interno delle comunità. Parliamo di contagi tra i cittadini di nazionalità indiana che lavorano e vivono sul territorio. E' una situazione che potrebbe sfuggire al controllo, per questo la Asl è corsa ai ripari. Ieri è stata convocata una riunione in prefettura con Asl, sindaci dei comuni interessati e dirigente dell'ufficio scolastico provinciale con la quale sono stati analizzati i dati relativi alle scuole. Mentre questi ultimi, in base agli screening effettuati sugli studenti, appaiono in via di miglioramento, a preoccupare sono appunto i casi che nelle ultime settimane sono stati accertati fra i lavoratori stranieri delle aziende agricole. L'attenzione è puntata in particolare sul comune di Sabaudia, ma anche su quelli di Terracina, Fondi, Pontinia, Latina e Sezze. Circa 15 le ditte coinvolte e decine i braccianti risultati contagiati dal virus. Fra questi ci sono anche diverse donne che hanno rifiutato la collocazione presso alberghi covid fuori provincia. La gestione delle quarantene risulta dunque particolarmente complessa anche in ragione delle condizioni abitative, spesso condivise anche fra più famiglie, che nella gran parte dei casi non consentono l'isolamento. In accordo con la prefettura la Asl ha dunque disposto uno screening a tappeto da svolgersi direttamente all'interno delle aziende sottoponendo a tamponi tutti i lavoratori, circa mille persone. L'operazione è partita già nel pomeriggio di ieri dal comune di Terracina e proseguirà con gli altri territori probabilmente fino alla fine della settimana.

Laura Pesino

