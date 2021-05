5 Maggio 2021

VOLLEY FEMMINILE

È arrivato il momento cruciale della stagione, per i club pontini del volley femminile, impegnati nelle rispettive fasi finali. In serie B1 l'Icom Cisterna 88 si prepara ai play-off per la promozione in A2. La formazione pontina, allenata da coach Marco Saccucci, scenderà in campo sabato 15 maggio, nel match d'andata dei quarti di finale contro il Castel Bellino (Ancona), formazione che ha dominato il suo girone vincendo nove partite su dieci nella prima fase: il ritorno è in programma sabato 22 maggio e la formula prevede che, in caso di parità di punti (tre punti per la vittoria 3-0 o 3-1 e due per la vittoria al quinto set), si andrà al golden-set per stabilire chi passerà il turno.

«Lavoriamo per farci trovare pronti a questo prestigioso appuntamento consapevoli del fatto che sarà una doppia sfida complicata» ha chiarito Saccucci che ha chiuso la stagione regolare con sei vittorie e quattro sconfitte e con qualche problema fisico, specie nel finale, a cui la squadra di Cisterna ha saputo gestire. In serie C femminile si avvicina il momento dei play-off per la promozione in B2 con la fase finale che dovrebbe iniziare sabato prossimo 8 maggio anche se, a oggi, manca ancora qualche partita da recuperare, specie nei gironi dell'area romana. Le posizioni della griglia sono comunque definite e la Futura Terracina, che ha vinto il raggruppamento pontino, è inserita nel gruppo con Ostia, San Paolo Ostiense e Onda Volley Anzio, a cui si aggiungono anche Volley Terracina e Virtus Latina: le tre pontine non si affronteranno tra di loro in questa fase e tutte sfideranno le squadre degli altri gironi. In Coppa Lazio invece Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia, Giò Volley Aprilia e Consorzio Golfo Pontino Minturno se la vedranno con Santa Monica, Volley Castello Roma e Isola Sacra Fiumicino.

