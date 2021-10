Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

PADEL

Grande festa in casa Latina Padel Club per la conquista del titolo di campione d'Italia. Lo storico circolo del capoluogo pontino ha coronato un percorso di assoluto livello portando a casa il tricolore Msp, l'ente di promozione sportiva leader in Italia nei tornei amatoriali di padel. Il team del capitano Davide Di Cesare è riuscito a spuntarla al cospetto di altre dieci formazioni provenienti da tutta la nazione, al termine di due giorni di grandi sfide sul campo da gioco del Green House Padel di Marino. Il Latina Padel Club scrive così un pezzo di storia di questa disciplina a livello provinciale firmando un triplete da favola dopo la conquista del titolo regionale Msp Roma e della Coppa Latina. La ciliegina sula torta è arrivata domenica scorsa, al culmine di un fine settimana ricco di emozioni.

La formazione del club di via dei Liguri è sempre rimasta la stessa dall'inizio del percorso: Insieme a capitan Davide Di Cesare, si sono alternati in campo tutti giocatori di ottimo livello, un roster solido e numeroso composto da Gianpiero Terenzi, Raffaele D'Amato, Cesare Castaldi, Gianmarco Bellardini, Gino Destro, Roberta Conti, Consuelo De Cesaris, Maura Martello, Valerio Volpe, Vanessa Turetta, Marianna Ausiello, Gianluca Maccotta, Andrea Petrucci, Giovanni D'Alessandro, Giovanni Comuzzi.

Dopo aver steso avversari provenienti da tutta Italia, il Latina Padel Club ha superato nella finalissima il Parma Academy. I ducali hanno vinto il primo maschile e perso il femminile al super tie-break grazie ad una rimonta spettacolare di Martello/De Cesaris, che si erano trovati addirittura sotto di un set. Tutto facile (6-3 6-2) per la coppia Terenzi/Di Cesare che hanno portato il conto sul 2-1. Decisivo il misto, dove Castaldi/Conti hanno dato spettacolo vincendo 6-4 6-1. Una prestazione da incorniciare che ha permesso al Latina Padel Club di guadagnare l'ambito scudetto.

D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA