Riconoscere la cittadinanza onoraria di Latina a Patrick Zaki, lo studente di nazionalità egiziana iscritto all'università di Bologna arrestato il 7 febbraio dello scorso anno all'aeroporto del Cairo dove era rientrato per una visita alla famiglia e tuttora detenuto in quanto ritenuto colpevole di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione. La richiesta ufficiale è stata depositata ieri mattina in Comune dal consigliere comunale e regionale del Partito Democratico Enrico Forte. «In questi giorni racconta Forte - Patrick Zaki ha compiuto 30 anni. Un compleanno che lo studente ha vissuto da prigioniero politico, nelle carceri egiziane. Ormai oltre 500 giorni da incubo per Patrick, un ragazzo che non può essere lasciato solo e che le istituzioni hanno il dovere di sostenere, anche solo in maniera simbolica. E' con questo spirito, e raccogliendo l'invito arriva da più parti, come il movimento delle Sardine che si è mobilitato recentemente a Bologna aggiunge che ho depositato in Comune la richiesta che venga data la cittadinanza onoraria di Latina a Patrick Zaki, nella speranza che venga colto il valore umanitario e di solidarietà da parte della nostra città». La richiesta dell'esponente del Partito Democratico dovrà ora essere portata all'esame del Consiglio comunale del capoluogo pontino per l'approvazione. Nei mesi scorsi decine di amministrazioni cittadine in tutta Italia hanno concesso la cittadinanza allo studente detenuto nelle carceri egiziane: tra cui Lecce, Firenze, Pisa, Brindisi, Procida e Bologna..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Ultimo aggiornamento: 11:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 18 Giugno 2021, 05:03