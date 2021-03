26 Marzo 2021

IL TRIBUTO

«Vorrei che tutta la comunità di Latina oggi si sentisse Liliana Segre e Sami Modiano, per quello che loro rappresentano per la memoria per le generazioni future: diamo ai giovani il germe positivo della memoria e della conoscenza». Con queste parole il sindaco di Latina, Damiano Coletta ha salutato ieri il voto unanime del Consiglio comunale che ha conferito la cittadinanza onoraria del capoluogo pontino alla senatrice a vita Liliana Segre e a Sami Modiano, sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti e testimoni della tragedia della Shoah. Coletta ha ricordato come Modiano sia stato ospite due volte a Latina in incontri con gli studenti delle superiori, «4-500 studenti completamente raccolti ad ascoltarlo, non se ne vedeva uno, che trafficasse con un cellulare», mentre della Segre ha citato una frase: «La memoria rappresenta un vaccino contro l'indifferenza». «Il loro messaggio sul primato dei diritti umani - ha proseguito Coletta - è un patrimonio di tutti e raccoglie valori comuni imprescindibili per la convivenza civile e per i quali ognuno di noi deve impegnarsi individualmente e collettivamente. La tutela dei diritti umani parte dalla consapevolezza, dalla conoscenza e dalla sensibilità». Il primo cittadino ha poi precisato di avere comunicato il conferimento della cittadinanza onoraria agli interessati: «Ho preso contatti con la portavoce della senatrice, che in un anno ha ricevuto 300 cittadinanze onorarie, e mi è stato detto che per sua prassi, invierà una nota nel momento in cui sarà comunicato il conferimento. Analogamente, accadrà anche per Sami Modiano: troveremo un modo per coinvolgere tutta la cittadinanza». Per il capogruppo di Lbc, Valeria Campagna, «è un atto importante per ribadire l'importanza della conoscenza e della storia per comprendere il passato, ma anche per fare della storia uno strumento di lettura del presente e di costruzione di futuro»; Secondo Nicoletta Zuliani (Pd), il fatto che la Segre e Modiano siano ora cittadini onorari di Latina «significa che i loro valori sono i nostri valori». Approvata ieri anche la cittadinanza onoraria al Milite ignoto, nel centenario della traslazione della salma al Vittoriano, che cadrà nel novembre 2021, iniziativa voluta da associazioni combattentistiche e dall'Anci.

An. Ap.

